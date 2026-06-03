Захарова рассказала об изменениях в участии США в украинском вопросе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Участие США в украинском вопросе изменилось из-за Ирана, к сожалению, они уделяют урегулированию конфликта на Украине меньше внимания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ.