Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала об изменениях в участии США в украинском вопросе - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
17:55 03.06.2026 (обновлено: 18:11 03.06.2026)
Захарова рассказала об изменениях в участии США в украинском вопросе

Захарова: участие США в украинском вопросе изменилось из-за войны с Ираном

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМария Захарова на ПМЭФ- 2026
Мария Захарова на ПМЭФ- 2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Мария Захарова на ПМЭФ- 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова заявила, что участие США в украинском вопросе изменилось из-за Ирана.
  • По ее словам, США стали уделять меньше внимания урегулированию конфликта на Украине.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Участие США в украинском вопросе изменилось из-за Ирана, к сожалению, они уделяют урегулированию конфликта на Украине меньше внимания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ.
"Из-за войны в Иране изменилось участие США в ситуации на Украине. К сожалению, они уделяют нам меньше внимания, а нам нужно, чтобы они уделяли нам больше внимания", - сказала официальный представитель журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
В США выступили со срочным заявлением о России после ударов по Украине
Вчера, 09:36
 
ПМЭФ-2026В миреСШАИранМария ЗахароваУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала