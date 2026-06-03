Захарова рассказала об изменениях в участии США в украинском вопросе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Захарова заявила, что участие США в украинском вопросе изменилось из-за Ирана.
- По ее словам, США стали уделять меньше внимания урегулированию конфликта на Украине.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Участие США в украинском вопросе изменилось из-за Ирана, к сожалению, они уделяют урегулированию конфликта на Украине меньше внимания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.