Эксперты назвали самую популярную соцсеть в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Социальная сеть «ВКонтакте» занимает первое место среди платформ по доле времени, которое российские пользователи проводят в интернете.
- По словам генерального директора Mediascope Руслана Тагиева, на «ВКонтакте» приходится 13% всего времени, проводимого пользователями в интернете.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" занимает первое место среди платформ по доле времени, которое российские пользователи проводят в интернете, сообщил генеральный директор Mediascope Руслан Тагиев.
Тагиев представил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) исследование о времени, проводимом пользователями в интернете.
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"Среди населения в целом "ВКонтакте" - абсолютно победившая социальная сеть в стране, 13% всего времени в интернете приходится на "ВКонтакте", - сказал Тагиев в ходе сессии "Реальное и виртуальное пространство: симбиоз площадок для воспитания новых поколений".
Он отметил, что исследование основано на техническом измерении поведения пользователей и позволяет оценивать фактическое потребление цифрового контента без использования опросов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.