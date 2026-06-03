Эксперты назвали самую популярную соцсеть в России

"Среди населения в целом "ВКонтакте" - абсолютно победившая социальная сеть в стране, 13% всего времени в интернете приходится на "ВКонтакте", - сказал Тагиев в ходе сессии "Реальное и виртуальное пространство: симбиоз площадок для воспитания новых поколений".