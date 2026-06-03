Краткий пересказ от РИА ИИ На Солнце произошел черный взрыв.

Он стал следствием вспышки, которая разорвала и разметала в короне облако нейтрального водорода.

Часть облака достигнет Земли, проникнет в атмосферу и будет поглощена растениями, оседая в горных породах и океанах.

Это была уже вторая мощная вспышка за день, а позже ученые засекли еще одну максимального класса X.

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. На Солнце вследствие мощных вспышек произошел черный взрыв, сообщили в На Солнце вследствие мощных вспышек произошел черный взрыв, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

"Если вы хотели знать, что такое вау-эффект, то он выглядит так", — отметили там.

В 10:00 мск в среду произошла вторая мощная вспышка за день. Она разорвала и разметала в короне облако нейтрального водорода. В таком состоянии он практически непрозрачен для излучения, в котором светит горячая атмосфера Солнца: фотоны тратятся на ионизацию водорода и полностью гибнут в этом слое.

"В результате на яркую поверхность Солнца как будто набрасывается черное одеяло, которое существует до тех пор, пока нейтральный водород не окажется полностью ионизованным или не уйдет за пределы солнечного диска. В данном случае произошло второе", — объяснили ученые.

Как рассказали в лаборатории, часть этого облака придет к Земле , частично проникнет в атмосферу, остынет, осядет в горных породах, океанах и будет поглощена растениями.

На Солнце 3 июня произошли пять обычных вспышек класса С, две мощные класса М и одна максимального уровня Х. Последний раз события сопоставимого масштаба происходили 24 апреля, когда в течение суток произошли два взрыва высшего уровня.

В зависимости от мощности рентгеновского излучения их делят на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле магнитные бури. Те, в свою очередь, приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграции птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.