Додон рассказал, чем обернется выход Молдавии из СНГ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Выход Молдавии из СНГ негативно скажется на экономике, торговле и инвестициях страны, заявил Игорь Додон.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Выход Молдавии из СНГ сильно ударит по экономике, торговле и инвестициям страны, заявил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) экс-президент республики, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.