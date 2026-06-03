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Додон рассказал, чем обернется выход Молдавии из СНГ - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
12:01 03.06.2026 (обновлено: 12:05 03.06.2026)
Додон рассказал, чем обернется выход Молдавии из СНГ

Додон: выход Молдавии из СНГ сильно ударит по экономике, торговле и инвестициям

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Выход Молдавии из СНГ негативно скажется на экономике, торговле и инвестициях страны, заявил Игорь Додон.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Выход Молдавии из СНГ сильно ударит по экономике, торговле и инвестициям страны, заявил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) экс-президент республики, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон.
"Выход из СНГ ударит сильно по экономике, потому что у нас есть некоторые страны, с которыми нет двухсторонних соглашений по торговле, по инвестициям и по гуманитарке", - сказал Додон на полях Форума.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026МолдавияСНГВ миреИгорь Додон
 
 
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