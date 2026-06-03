Верификация стала приоритетом СМИ с внедрением ИИ, заявил Яковенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Яковенко заявил, что главная конкуренция между медиа ведется не за скорость работы, а за достоверность материалов и репутацию.
- Искусственный интеллект позволяет повысить скорость публикации материалов, но усиливает риск ошибок и подрывает доверие к фото и видео из-за распространения дипфейков.
- Яковенко отметил, что внедрение алгоритмов ИИ в новостных сервисах стало формой «невидимой редактуры» и призвал государства и медиа пересмотреть подходы к информационной безопасности.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Внедрение технологий искусственного интеллекта в жизнь привело к тому, что главная конкуренция между медиа ведется не за скорость работы, а за достоверность материалов и репутацию, заявил заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"Контента становится бесконечно много, но доверие - конечный ресурс. Главная конкуренция СМИ уже не за скорость, а за верификацию и репутацию. Кто будет якорем доверия: бренд, журналист или алгоритм?" - сказал он на сессии "Пределы использования искусственного интеллекта в СМИ" в рамках ПМЭФ.
Как отмечает Яковенко, искусственный интеллект позволяет повысить скорость публикации материалов в разы, однако усиливает риск ошибок. При этом фото и видеоматериалы перестали сами по себе быть подтверждением к новости из-за распространения дипфейков.
"Для новостей это фундаментальный сдвиг, подрывается сама природа свидетельства", - подчеркнул он.
Яковенко также отметил, что внедрение алгоритмов ИИ в новостных сервисах стало формой "невидимой редактуры" - новой непрозрачной и неподотчетной формы влияния на читателей.
"Государства и медиа должны пересмотреть подходы к информационной безопасности", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.