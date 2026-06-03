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Верификация стала приоритетом СМИ с внедрением ИИ, заявил Яковенко - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
19:15 03.06.2026
Верификация стала приоритетом СМИ с внедрением ИИ, заявил Яковенко

Яковенко: верификация и репутация стали приоритетами СМИ с внедрением ИИ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлександр Яковенко
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Александр Яковенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Яковенко заявил, что главная конкуренция между медиа ведется не за скорость работы, а за достоверность материалов и репутацию.
  • Искусственный интеллект позволяет повысить скорость публикации материалов, но усиливает риск ошибок и подрывает доверие к фото и видео из-за распространения дипфейков.
  • Яковенко отметил, что внедрение алгоритмов ИИ в новостных сервисах стало формой «невидимой редактуры» и призвал государства и медиа пересмотреть подходы к информационной безопасности.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Внедрение технологий искусственного интеллекта в жизнь привело к тому, что главная конкуренция между медиа ведется не за скорость работы, а за достоверность материалов и репутацию, заявил заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"Контента становится бесконечно много, но доверие - конечный ресурс. Главная конкуренция СМИ уже не за скорость, а за верификацию и репутацию. Кто будет якорем доверия: бренд, журналист или алгоритм?" - сказал он на сессии "Пределы использования искусственного интеллекта в СМИ" в рамках ПМЭФ.
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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Как отмечает Яковенко, искусственный интеллект позволяет повысить скорость публикации материалов в разы, однако усиливает риск ошибок. При этом фото и видеоматериалы перестали сами по себе быть подтверждением к новости из-за распространения дипфейков.
"Для новостей это фундаментальный сдвиг, подрывается сама природа свидетельства", - подчеркнул он.
Яковенко также отметил, что внедрение алгоритмов ИИ в новостных сервисах стало формой "невидимой редактуры" - новой непрозрачной и неподотчетной формы влияния на читателей.
"Государства и медиа должны пересмотреть подходы к информационной безопасности", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2026ТехнологииРоссияАлександр Яковенко
 
 
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