Верификация стала приоритетом СМИ с внедрением ИИ, заявил Яковенко

Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Яковенко заявил, что главная конкуренция между медиа ведется не за скорость работы, а за достоверность материалов и репутацию.

Искусственный интеллект позволяет повысить скорость публикации материалов, но усиливает риск ошибок и подрывает доверие к фото и видео из-за распространения дипфейков.

Яковенко отметил, что внедрение алгоритмов ИИ в новостных сервисах стало формой «невидимой редактуры» и призвал государства и медиа пересмотреть подходы к информационной безопасности.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Внедрение технологий искусственного интеллекта в жизнь привело к тому, что главная конкуренция между медиа ведется не за скорость работы, а за достоверность материалов и репутацию, заявил заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.

"Контента становится бесконечно много, но доверие - конечный ресурс. Главная конкуренция СМИ уже не за скорость, а за верификацию и репутацию. Кто будет якорем доверия: бренд, журналист или алгоритм?" - сказал он на сессии "Пределы использования искусственного интеллекта в СМИ" в рамках ПМЭФ.

Как отмечает Яковенко , искусственный интеллект позволяет повысить скорость публикации материалов в разы, однако усиливает риск ошибок. При этом фото и видеоматериалы перестали сами по себе быть подтверждением к новости из-за распространения дипфейков.

"Для новостей это фундаментальный сдвиг, подрывается сама природа свидетельства", - подчеркнул он.

Яковенко также отметил, что внедрение алгоритмов ИИ в новостных сервисах стало формой "невидимой редактуры" - новой непрозрачной и неподотчетной формы влияния на читателей.

"Государства и медиа должны пересмотреть подходы к информационной безопасности", - заключил он.