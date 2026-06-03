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Сервис "второй руки" подключили уже 3,5 миллиона россиян - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
18:41 03.06.2026
Сервис "второй руки" подключили уже 3,5 миллиона россиян

ЦБ сообщил, что сервис "второй руки" подключили 3,5 миллиона россиян

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВид на здание Банка России
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сервис «второй руки» для назначения доверенного лица при банковских операциях подключили уже 3,5 миллиона россиян.
  • По словам Михаила Мамута, руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ, сейчас количество подключившихся к сервису может быть существенно больше.
  • Мамута отметил, что сервис реально работает и обеспечивает дополнительный уровень защиты.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Сервис "второй руки", позволяющий назначить доверенное лицо для проверки и подтверждения своих операций в банке, подключили уже 3,5 миллиона россиян, заявил журналистам руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута.
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"У нас KPI как бы нет, потому что это как люди решают, нужен он или не нужен. Но последняя цифра, которую мы брали у банков - это 3,5 миллиона. Но я думаю, что сейчас уже существенно больше. Мы запустили опрос, его результаты будут к концу июня", - сказал он в кулуарах ПМЭФ, комментируя работу сервиса "второй руки".
"В регулярной отчетности этих данных нет... поэтому мы это получаем через мониторинг банков. Там, где они внедрены, по крайней мере, то, что мы видим с точки зрения коммуникации с клиентами, это реально работает. Потому что очень тяжело пробить два уровня не связанной между собой защиты", - отметил Мамута.
С 1 сентября 2025 года в России заработал сервис для защиты от мошенников, с помощью которого граждане могут предоставить родственнику или другу право подтверждать или отклонять денежные переводы, если они покажутся подозрительными.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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