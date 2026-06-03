Сервис "второй руки" подключили уже 3,5 миллиона россиян

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"У нас KPI как бы нет, потому что это как люди решают, нужен он или не нужен. Но последняя цифра, которую мы брали у банков - это 3,5 миллиона. Но я думаю, что сейчас уже существенно больше. Мы запустили опрос, его результаты будут к концу июня", - сказал он в кулуарах ПМЭФ, комментируя работу сервиса "второй руки".