Женская сборная России обыграла Китай в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Женская сборная России по футболу одержала победу над командой Китая в товарищеском матче, который прошел в Ухане, со счетом 2:1.
- Второй товарищеский матч между сборными пройдет 7 июня и состоится в закрытом режиме.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Женская сборная России по футболу одержала победу над командой Китая в товарищеском матче, который прошел в Ухане.
Встреча завершилась победой россиянок со счетом 2:1. В составе сборной России голы забили Наталья Машина (54-я минута) и Азалия Зальмиева (86). У китайской команды отличилась Ван Шуан (60).
Второй товарищеский матч между сборными пройдет 7 июня и состоится в закрытом режиме.