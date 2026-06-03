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Женская сборная России обыграла Китай в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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16:41 03.06.2026 (обновлено: 16:49 03.06.2026)
Женская сборная России обыграла Китай в товарищеском матче

Футболистки сборной России обыграли команду Китая в товарищеском матче в Ухане

© Фото : Пресс-служба Женской сборной России по футболуЖенская сборная России по футболу
Женская сборная России по футболу - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Пресс-служба Женской сборной России по футболу
Женская сборная России по футболу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женская сборная России по футболу одержала победу над командой Китая в товарищеском матче, который прошел в Ухане, со счетом 2:1.
  • Второй товарищеский матч между сборными пройдет 7 июня и состоится в закрытом режиме.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Женская сборная России по футболу одержала победу над командой Китая в товарищеском матче, который прошел в Ухане.
Встреча завершилась победой россиянок со счетом 2:1. В составе сборной России голы забили Наталья Машина (54-я минута) и Азалия Зальмиева (86). У китайской команды отличилась Ван Шуан (60).
Второй товарищеский матч между сборными пройдет 7 июня и состоится в закрытом режиме.
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