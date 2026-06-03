Самедов уходит из "Факела"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Самедов покинет должность старшего селекционера воронежского «Факела».
- Спортивный директор Кирилл Котов также покинет команду по истечении срока действия контракта 15 июня.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Бывший футболист сборной России Александр Самедов покинет должность старшего селекционера воронежского "Факела", сообщается на сайте клуба.
Вместе с Самедовым команду по истечении срока действия контракта покинет спортивный директор Кирилл Котов. Соглашения клуба с обоими специалистами заканчиваются 15 июня.
Самедову 41 год. Экс-полузащитник с 2021 года работал в селекционном отделе московского "Локомотива", после чего в 2022 году присоединился к "Факелу". 43-летний Котов занимал должность в воронежском клубе с 2020 года, а до этого работал на аналогичной должности в калининградской "Балтике" (2017-2018) и "Локомотиве" (2014-2016).
Во вторник в клубе сообщили, что Роман Асхабадзе покинет должность генерального директора 15 июня по семейным и личным обстоятельствам. Он работал в "Факеле" с 2019 года.
По итогам сезона Первой лиги "Факел", набрав 68 очков, занял второе место и вышел в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
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