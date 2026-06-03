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В Херсонской области ощущается нехватка топлива, заявил Сальдо - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
12:41 03.06.2026
В Херсонской области ощущается нехватка топлива, заявил Сальдо

Сальдо: в Херсонской области ощущается нехватка топлива после атак ВСУ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо на ПМЭФ-2026
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Херсонской области ощущается нехватка топлива после атак ВСУ на бензовозы, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
  • Он также выразил уверенность в том, что путь решения этой проблемы будет найден.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. В Херсонской области ощущается нехватка топлива после атак ВСУ на бензовозы, направляющиеся в новые регионы, однако проблема решается, заявил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.
"Конечно же, нехватка топлива ощущается, и эта нехватка топлива сказывается на обеспечении обычной жизни граждан топливом и на подготовке к уборке урожая этого года, потому что это требует еще больше… Я уверен в том, что путь для снабжения топливом всех потребностей Херсонской области будет найден", - сказал Сальдо на полях ПМЭФ.
В мае пресс-секретарь Сальдо Владимир Василенко сообщил РИА Новости, что дрон ВСУ атаковал бензовоз в районе села Сальково в Геническом округе Херсонской области.
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ПМЭФ-2026Херсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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