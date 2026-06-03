В Херсонской области ощущается нехватка топлива, заявил Сальдо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Херсонской области ощущается нехватка топлива после атак ВСУ на бензовозы, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
- Он также выразил уверенность в том, что путь решения этой проблемы будет найден.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. В Херсонской области ощущается нехватка топлива после атак ВСУ на бензовозы, направляющиеся в новые регионы, однако проблема решается, заявил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.
"Конечно же, нехватка топлива ощущается, и эта нехватка топлива сказывается на обеспечении обычной жизни граждан топливом и на подготовке к уборке урожая этого года, потому что это требует еще больше… Я уверен в том, что путь для снабжения топливом всех потребностей Херсонской области будет найден", - сказал Сальдо на полях ПМЭФ.
В мае пресс-секретарь Сальдо Владимир Василенко сообщил РИА Новости, что дрон ВСУ атаковал бензовоз в районе села Сальково в Геническом округе Херсонской области.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.