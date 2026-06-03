В Херсонской области ощущается нехватка топлива, заявил Сальдо

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. В Херсонской области ощущается нехватка топлива после атак ВСУ на бензовозы, направляющиеся в новые регионы, однако проблема решается, заявил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.