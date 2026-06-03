РЖД представили на ПМЭФ варианты интерьера нового вагона СВ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- РЖД представили на ПМЭФ варианты дизайна интерьера нового вагона СВ в габарите Т.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. РЖД показали на ПМЭФ варианты интерьера нового вагона СВ и предлагают здесь же проголосовать за понравившийся, передает корреспондент РИА Новости.
В интерактивном купе на стенде РЖД представлены варианты дизайна будущего вагона СВ в габарите Т, параметры которого больше по сравнению с предшественниками. Цифровое табло на столе позволяет переключать варианты интерьера, и выбранный тут же отображается на стенах купе.
Для голосования предложено четыре варианта в разных тонах и оттенках, в том числе в бежевом, коричневом и синем.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.