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РЖД представили на ПМЭФ варианты интерьера нового вагона СВ - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
13:15 03.06.2026
РЖД представили на ПМЭФ варианты интерьера нового вагона СВ

РИА Новости: РЖД показали на ПМЭФ варианты интерьера нового вагона СВ

© РИА НовостиРЖД показали на ПМЭФ-2026 варианты интерьера нового вагона СВ
РЖД показали на ПМЭФ-2026 варианты интерьера нового вагона СВ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости
РЖД показали на ПМЭФ-2026 варианты интерьера нового вагона СВ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • РЖД представили на ПМЭФ варианты дизайна интерьера нового вагона СВ в габарите Т.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. РЖД показали на ПМЭФ варианты интерьера нового вагона СВ и предлагают здесь же проголосовать за понравившийся, передает корреспондент РИА Новости.
В интерактивном купе на стенде РЖД представлены варианты дизайна будущего вагона СВ в габарите Т, параметры которого больше по сравнению с предшественниками. Цифровое табло на столе позволяет переключать варианты интерьера, и выбранный тут же отображается на стенах купе.
Для голосования предложено четыре варианта в разных тонах и оттенках, в том числе в бежевом, коричневом и синем.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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