РЖД представили на ПМЭФ варианты интерьера нового вагона СВ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. РЖД показали на ПМЭФ варианты интерьера нового вагона СВ и предлагают здесь же проголосовать за понравившийся, передает корреспондент РИА Новости.

Для голосования предложено четыре варианта в разных тонах и оттенках, в том числе в бежевом, коричневом и синем.