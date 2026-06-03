Рябков рассказал о потенциале сотрудничества России и Бразилии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Россия и Бразилия продолжат работу по созданию независимой финансовой архитектуры для обеспечения граждан двух стран необходимыми товарами и услугами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Продолжим деятельность по созданию независимой, устойчивой к внешним вызовам финансовой архитектуры, которая стала бы гарантированным и надежным способом обеспечить наших предпринимателей, да что говорить - всех граждан наших стран - необходимыми товарами и услугами", - сказал он в ходе сессии ПМЭФ.