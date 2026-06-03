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Рябков рассказал о потенциале сотрудничества России и Бразилии - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
16:29 03.06.2026
Рябков рассказал о потенциале сотрудничества России и Бразилии

Рябков: Россия и Бразилия продолжат создание независимой финансовой архитектуры

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Бразилия продолжат работу по созданию независимой финансовой архитектуры.
  • Сергей Рябков высоко оценил потенциал сотрудничества России и Бразилии в ходе сессии ПМЭФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Россия и Бразилия продолжат работу по созданию независимой финансовой архитектуры для обеспечения граждан двух стран необходимыми товарами и услугами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Продолжим деятельность по созданию независимой, устойчивой к внешним вызовам финансовой архитектуры, которая стала бы гарантированным и надежным способом обеспечить наших предпринимателей, да что говорить - всех граждан наших стран - необходимыми товарами и услугами", - сказал он в ходе сессии ПМЭФ.
Потенциал сотрудничества РФ и Бразилии весьма впечатляющ, отметил Рябков.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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