Рябков рассказал о роли России в продовольственной безопасности в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия интенсивно работает для поддержания продовольственной безопасности в мире.
- Сергей Рябков заявил, что для этой цели будут использоваться профильные международные площадки.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Россия интенсивно работает для поддержания продовольственной безопасности в мире, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
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"Мы как правительства должны сделать максимум для того, чтобы продовольственная безопасность в широком смысле слова была обеспечена. Мы с российской стороны будем этим заниматься и уже занимаемся со всей интенсивностью и осознанием ответственности", - сказал он, выступая на Петербургском международном экономическом форуме на российско-бразильской сессии.
Рябков добавил, что для этой цели будут использоваться профильные международные площадки.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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