Рябков рассказал о роли России в продовольственной безопасности в мире

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"Мы как правительства должны сделать максимум для того, чтобы продовольственная безопасность в широком смысле слова была обеспечена. Мы с российской стороны будем этим заниматься и уже занимаемся со всей интенсивностью и осознанием ответственности", - сказал он, выступая на Петербургском международном экономическом форуме на российско-бразильской сессии.