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Рябков рассказал о роли России в продовольственной безопасности в мире - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
16:12 03.06.2026
Рябков рассказал о роли России в продовольственной безопасности в мире

Рябков: Россия работает над обеспечением продовольственной безопасности в мире

© Фото : МИД РоссииЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : МИД России
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия интенсивно работает для поддержания продовольственной безопасности в мире.
  • Сергей Рябков заявил, что для этой цели будут использоваться профильные международные площадки.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Россия интенсивно работает для поддержания продовольственной безопасности в мире, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"Мы как правительства должны сделать максимум для того, чтобы продовольственная безопасность в широком смысле слова была обеспечена. Мы с российской стороны будем этим заниматься и уже занимаемся со всей интенсивностью и осознанием ответственности", - сказал он, выступая на Петербургском международном экономическом форуме на российско-бразильской сессии.
Рябков добавил, что для этой цели будут использоваться профильные международные площадки.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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