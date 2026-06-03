Рябков назвал наихудший сценарий покушения на территорию России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Россия при наихудших сценариях может ответить при помощи ядерных средств агрессору при посягательстве ее территориальную целостность, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Это предупреждение, это сигнал, и надо относиться к этому максимально серьезно и не пытаться испытать на себе в прямом смысле слова, если говорить о наших противниках, решимость России защищаться всеми имеющимися в ее распоряжении средствами", - добавил дипломат.