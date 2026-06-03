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Рябков назвал наихудший сценарий покушения на территорию России - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
15:34 03.06.2026 (обновлено: 17:16 03.06.2026)
Рябков назвал наихудший сценарий покушения на территорию России

Рябков: Россия может ответить агрессору при помощи ядерных средств

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что при наихудших сценариях Россия может ответить ядерным оружием на посягательство на ее территориальную целостность.
  • Он подчеркнул, что это предупреждение следует воспринимать серьезно.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Россия при наихудших сценариях может ответить при помощи ядерных средств агрессору при посягательстве ее территориальную целостность, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Наверное, сигнал от этих документов сводится к тому, что посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров, в том числе тех, кто возможно и не обладает таким оружием, при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств", - заявил он журналистам на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос о ядерной доктрине РФ.
"Это предупреждение, это сигнал, и надо относиться к этому максимально серьезно и не пытаться испытать на себе в прямом смысле слова, если говорить о наших противниках, решимость России защищаться всеми имеющимися в ее распоряжении средствами", - добавил дипломат.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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