Рябков назвал наихудший сценарий покушения на территорию России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что при наихудших сценариях Россия может ответить ядерным оружием на посягательство на ее территориальную целостность.
- Он подчеркнул, что это предупреждение следует воспринимать серьезно.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Россия при наихудших сценариях может ответить при помощи ядерных средств агрессору при посягательстве ее территориальную целостность, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Наверное, сигнал от этих документов сводится к тому, что посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров, в том числе тех, кто возможно и не обладает таким оружием, при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств", - заявил он журналистам на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос о ядерной доктрине РФ.
"Это предупреждение, это сигнал, и надо относиться к этому максимально серьезно и не пытаться испытать на себе в прямом смысле слова, если говорить о наших противниках, решимость России защищаться всеми имеющимися в ее распоряжении средствами", - добавил дипломат.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Ядерный шантаж: НАТО решила устроить взрыв на АЭС
1 июня, 08:00