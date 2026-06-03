Рябков высказался о выборе Армении между ЕС и ЕАЭС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Россия рассчитывает, что Армения сделает "исторически правильный выбор" в пользу укрепления братских отношений с Российской Федерацией в контексте ЕС и ЕАЭС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы рассчитываем, что выбор будет исторически правильным в пользу укрепления традиционных, глубоких братских отношений с Россией, от чего всегда, уверен, будет выигрывать армянский народ", - сказал Рябков на полях ПМЭФ, говоря о ситуации Армении с ЕАЭС и ЕС.