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Рябков высказался о выборе Армении между ЕС и ЕАЭС - РИА Новости, 03.06.2026
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15:26 03.06.2026 (обновлено: 15:50 03.06.2026)
Рябков высказался о выборе Армении между ЕС и ЕАЭС

Рябков: Россия рассчитывает на "исторически правильный выбор" Армении

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Сергей Рябков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия рассчитывает, что Армения сделает "исторически правильный выбор" в пользу братских отношений с Россией в контексте ЕС и ЕАЭС, заявил Рябков.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Россия рассчитывает, что Армения сделает "исторически правильный выбор" в пользу укрепления братских отношений с Российской Федерацией в контексте ЕС и ЕАЭС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы рассчитываем, что выбор будет исторически правильным в пользу укрепления традиционных, глубоких братских отношений с Россией, от чего всегда, уверен, будет выигрывать армянский народ", - сказал Рябков на полях ПМЭФ, говоря о ситуации Армении с ЕАЭС и ЕС.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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