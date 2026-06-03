Россия помогала и будет помогать кубинцам, заявил Рябков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Рябков заявил, что Россия помогала и будет помогать кубинцам.
- Заявление было сделано "на полях" ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Россия помогала и будет помогать кубинцам, а в какой форме - отдельный вопрос, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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"Мы помогаем кубинцам, помогали и будем это делать дальше. Формы - это вопрос отдельный", - сказал Рябков журналистам "на полях" ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.