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RT представил на ПМЭФ стенд с кеглями, символизирующими западную политику - РИА Новости, 03.06.2026
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Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
23:55 03.06.2026
RT представил на ПМЭФ стенд с кеглями, символизирующими западную политику

РИА Новости: RT представил на ПМЭФ стенд с кеглями, символизирующими цензуру

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСтенд RT на ПМЭФ-2026
Стенд RT на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Стенд RT на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Телеканал RT представил интерактивный стенд на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
  • Посетителям ПМЭФ-2026 предлагают сыграть в боулинг с кеглями, символизирующими явления западной политики, такие как цензура, санкции, неоколониализм, культура отмены и другие.
  • Форум проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Телеканал RT представил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) интерактивный стенд, посетителям которого предлагают сыграть в боулинг с кеглями, символизирующими явления западной политики, среди которых цензура, санкции, неоколониализм, культура отмены и другие.
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"Гости ПМЭФ-2026 могут нанести символический удар по основам западной политики на стенде RT: выбить страйк кеглями, на которых написано "Русофобия", "Фейки", "Культура отмены", "Цензура", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
Отмечается, что посетителям форума также предлагают проверить свою мощь на RT-силомере "Сила в правде", попробовать напитки с необычными названиями - "Апероль Мерц", "Закат Европы" или "Вода по-европейски (без газа)" или сделать селфи в фотозоне "15 злобных зрителей RT".
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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