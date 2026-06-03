RT представил на ПМЭФ стенд с кеглями, символизирующими западную политику

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Телеканал RT представил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) интерактивный стенд, посетителям которого предлагают сыграть в боулинг с кеглями, символизирующими явления западной политики, среди которых цензура, санкции, неоколониализм, культура отмены и другие.

"Гости ПМЭФ-2026 могут нанести символический удар по основам западной политики на стенде RT: выбить страйк кеглями, на которых написано "Русофобия", "Фейки", "Культура отмены", "Цензура", - говорится в сообщении на сайте телеканала.

Отмечается, что посетителям форума также предлагают проверить свою мощь на RT-силомере "Сила в правде", попробовать напитки с необычными названиями - "Апероль Мерц", "Закат Европы" или "Вода по-европейски (без газа)" или сделать селфи в фотозоне "15 злобных зрителей RT".