Рейтинг@Mail.ru
Ротенберг: Кокорин и Дзюба не согласятся играть за "Сочи" в Первой лиге - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:17 03.06.2026
Ротенберг: Кокорин и Дзюба не согласятся играть за "Сочи" в Первой лиге

Ротенберг: "Сочи" хотел бы Дзюбу и Кокорина, но они не пойдут в Первую лигу

© Соцсети игрокаАлександр Кокорин
Александр Кокорин - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Соцсети игрока
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что клуб хотел бы видеть в своих рядах нападающих Артема Дзюбу и Александра Кокорина.
  • По итогам сезона-2025/26 «Сочи» вылетел в Первую лигу, заняв последнее, 16-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ).
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. "Сочи" хотел бы видеть в своих рядах нападающих Артема Дзюбу и Александра Кокорина, но они не пойдут в Первую лигу, заявил РИА Новости президент футбольного клуба Борис Ротенберг.
По итогам сезона-2025/26 "Сочи" занял последнее, 16-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и вылетел в Первую лигу.
«
"Сочи" сейчас в Первой лиге, Дзюба не захочет там играть. Хотя мы бы его хотели видеть, если бы он захотел играть. То же касается Саши Кокорина. Он там играет, у него получается. Когда Кокорин играл в команде, мы были вторыми", - сказал Ротенберг на полях Петербургского международного экономического форума.
Дзюбе 37 лет, его контракт с тольяттинским "Акроном" истекает в июне и не будет продлен. В завершившемся сезоне он забил 8 мячей в 28 матчах. Кокорину 35 лет, он забил один мяч в 23 матчах за кипрский "Арис", который в мае объявил об уходе россиянина по окончании сезона. Кокорин выступал за "Сочи" во второй половине сезона-2019/20.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Александр Кокорин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
В "Зените" заявили, что не заинтересованы в услугах Кокорина
2 июня, 21:00
 
ФутболБорис РотенбергАлександр КокоринАртём ДзюбаАкрон (Тольятти)СочиАрисРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Первая Лига
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    04.06 16:00
    М. Костюк
    М. Андреева
  • Теннис
    04.06 17:30
    Д. Шнайдер
    М. Хвалиньская
  • Футбол
    04.06 20:00
    Швеция
    Греция
  • Футбол
    04.06 22:00
    Испания
    Ирак
  • Футбол
    04.06 22:10
    Франция
    Кот-д’Ивуар
  • Хоккей
    05.06 03:00
    Каролина
    Вегас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала