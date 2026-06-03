Ротенберг: Кокорин и Дзюба не согласятся играть за "Сочи" в Первой лиге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что клуб хотел бы видеть в своих рядах нападающих Артема Дзюбу и Александра Кокорина.
- По итогам сезона-2025/26 «Сочи» вылетел в Первую лигу, заняв последнее, 16-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ).
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. "Сочи" хотел бы видеть в своих рядах нападающих Артема Дзюбу и Александра Кокорина, но они не пойдут в Первую лигу, заявил РИА Новости президент футбольного клуба Борис Ротенберг.
По итогам сезона-2025/26 "Сочи" занял последнее, 16-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и вылетел в Первую лигу.
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"Сочи" сейчас в Первой лиге, Дзюба не захочет там играть. Хотя мы бы его хотели видеть, если бы он захотел играть. То же касается Саши Кокорина. Он там играет, у него получается. Когда Кокорин играл в команде, мы были вторыми", - сказал Ротенберг на полях Петербургского международного экономического форума.
Дзюбе 37 лет, его контракт с тольяттинским "Акроном" истекает в июне и не будет продлен. В завершившемся сезоне он забил 8 мячей в 28 матчах. Кокорину 35 лет, он забил один мяч в 23 матчах за кипрский "Арис", который в мае объявил об уходе россиянина по окончании сезона. Кокорин выступал за "Сочи" во второй половине сезона-2019/20.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.