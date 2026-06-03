Ротенберг: Кокорин и Дзюба не согласятся играть за "Сочи" в Первой лиге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. "Сочи" хотел бы видеть в своих рядах нападающих Артема Дзюбу и Александра Кокорина, но они не пойдут в Первую лигу, заявил РИА Новости президент футбольного клуба Борис Ротенберг.