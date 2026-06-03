"Росатом" на ПМЭФ-2026 показал систему экспресс-диагностики здоровья

Время обследования занимает всего семь минут: за это время система оценивает состояние состава тела пациента, нервную систему, состояние сосудов и сердца, а также позвоночника. Кроме того, после обследования, система скрининговой экспресс-диагностики здоровья человека "МС-про" сама выстраивает рекомендации по питанию для пациента.

"Система дает врачу понимание, на какие ключевые точки в организме человека ему необходимо обратить внимание и обследовать. Например, если мы видим, что у человека проблемы с позвоночником, то, соответственно, пациент будет направлен к неврологу. Если мы видим у человека повышенный стресс головного мозга – это показывает нам, что у человека могут быть проблемы с давлением", - сказала она.