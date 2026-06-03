"Росатом" на ПМЭФ-2026 показал систему экспресс-диагностики здоровья

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Росатом" на ПМЭФ-2026 представил интеллектуальную систему скрининговой экспресс-диагностики здоровья человека "МС-Про".
- Она за семь минут оценивает состояние состава тела, нервной системы, сосудов, сердца и позвоночника, а также выстраивает рекомендации по питанию.
- Система "МС-Про" уже активно используется в поликлиниках по всей России и полностью состоит из отечественных комплектующих.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. "Росатом" представил на полях ПМЭФ современную интеллектуальную систему скрининговой экспресс-диагностики здоровья человека, способную оценить состояние состава тела, нервной системы, а также сосудов и сердца, передает корреспондент РИА Новости.
Время обследования занимает всего семь минут: за это время система оценивает состояние состава тела пациента, нервную систему, состояние сосудов и сердца, а также позвоночника. Кроме того, после обследования, система скрининговой экспресс-диагностики здоровья человека "МС-про" сама выстраивает рекомендации по питанию для пациента.
Как рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук Екатерина Чернихова, данная система уже активно используется в поликлиниках по всей России. При этом она отметила, что для работы с ней у врача должна быть необходимая подготовка.
"Система дает врачу понимание, на какие ключевые точки в организме человека ему необходимо обратить внимание и обследовать. Например, если мы видим, что у человека проблемы с позвоночником, то, соответственно, пациент будет направлен к неврологу. Если мы видим у человека повышенный стресс головного мозга – это показывает нам, что у человека могут быть проблемы с давлением", - сказала она.
"МС-Про" полностью состоит из отечественных комплектующих, отметила Чернихова.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.