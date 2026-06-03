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Девушку-робота "Айнет" представили на стенде Калужской области на ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2026
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Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
12:12 03.06.2026
Девушку-робота "Айнет" представили на стенде Калужской области на ПМЭФ

РИА Новости: на стенде Калужской области на ПМЭФ показали девушку-робота "Айнет"

© РИА НовостиДевушка-робот "Айнет" на стенде Калужской области на ПМЭФ
Девушка-робот Айнет на стенде Калужской области на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости
Девушка-робот "Айнет" на стенде Калужской области на ПМЭФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Девушку-робота "Айнет" представили на стенде Калужской области в рамках ПМЭФ-2026.
  • Робот "Айнет" умеет распознавать объекты, перемещать грузы, проводить инструктажи по технике безопасности.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Девушку-робота "Айнет" представили на стенде Калужской области в рамках ПМЭФ-2026, передает корреспондент РИА Новости.
Представленный на стенде антропоморфный робот "Айнет" умеет, например, распознавать объекты, перемещать грузы, проводить инструктажи по технике безопасности.
Кроме того, на стенде представили отечественный бренд автомобилей Tenet, которые производятся в Калужской области, и сшитую в Калуге олимпийскую форму.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026Калужская областьКалуга
 
 
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