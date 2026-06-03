Девушку-робота "Айнет" представили на стенде Калужской области на ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Девушку-робота "Айнет" представили на стенде Калужской области в рамках ПМЭФ-2026.
- Робот "Айнет" умеет распознавать объекты, перемещать грузы, проводить инструктажи по технике безопасности.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Девушку-робота "Айнет" представили на стенде Калужской области в рамках ПМЭФ-2026, передает корреспондент РИА Новости.
Представленный на стенде антропоморфный робот "Айнет" умеет, например, распознавать объекты, перемещать грузы, проводить инструктажи по технике безопасности.
Кроме того, на стенде представили отечественный бренд автомобилей Tenet, которые производятся в Калужской области, и сшитую в Калуге олимпийскую форму.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.