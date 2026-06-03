Девушку-робота "Айнет" представили на стенде Калужской области на ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Девушку-робота "Айнет" представили на стенде Калужской области в рамках ПМЭФ-2026, передает корреспондент РИА Новости.

Представленный на стенде антропоморфный робот "Айнет" умеет, например, распознавать объекты, перемещать грузы, проводить инструктажи по технике безопасности.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.