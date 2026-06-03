Робот никогда не научится понимать человека, считает академик РАН

Краткий пересказ от РИА ИИ Академик Владислав Лекторский считает, что робот никогда не сможет понять человека, а может лишь имитировать понимание, действуя по заранее заложенной программе.

Лекторский привел в качестве негативного примера регистрацию «брака» между человеком и роботом, которая уже практикуется в некоторых зарубежных странах.

Ученый подчеркнул, что искусственные системы никогда не смогут стать тем, чем является человек.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Робот никогда не сможет понять человека, он может лишь имитировать понимание, действуя по заранее заложенной программе, поделился мнением в беседе с РИА Новости академик, председатель научного совета по методологии искусственного интеллекта и когнитивных исследований РАН Владислав Лекторский.

"Человек должен остаться человеком. И человек должен быть вместе с людьми, с другими людьми, с такими же. Я могу понимать другого человека, он меня может понимать, а робот никогда вас не будет понимать. Он будет создавать видимость, имитировать, может быть. Но вы быстро поймете, что это имитация. Это всегда будет распознано", - сказал Лекторский.

В качестве негативного примера он привел регистрацию "брака" между человеком и роботом, которая, по словам Лекторского, уже практикуется в некоторых зарубежных странах. Академик подчеркнул, что робот никогда не заменит человека.

"Можно создать программу, что вроде бы человек, но не человек, а машина, которая может разговаривать. Она отвечает на вопросы, вроде бы входит в ваше состояние. Но на самом деле она ведет себя в соответствии с той программой, которая в нее заложена, и с теми готовыми ответами, которые туда внесены. Она не может учесть конкретные ситуации", - объяснил Лекторский.