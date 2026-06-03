МСП составляют большинство пользователей платформы "Мой экспорт"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Субъекты МСП формируют большую часть пользователей платформы "Мой экспорт", где Российский экспортный центр собрал все необходимые для экспортеров услуги, сообщил директор по международному сотрудничеству Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) Антон Цециновский на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

"На платформе "Мой экспорт" число клиентов МСП у нас доминирующее. Там они могут найти всю необходимую информацию, включая такое важное направление, как поиск партнера. Там же мы размещаем материалы о зарубежных мероприятиях, где РЭЦ является организатором или соорганизатором", – заявил он на сессии "Российско-китайский диалог МСП: адаптация к новым условиям сотрудничества".

РЭЦ консультирует компании МСП на всех этапах экспортного цикла, постоянно обновляя "Базу знаний экспортера" собственной разработки, помогает с поиском новых рыночных ниш, партнеров и каналов сбыта. Особую роль играют элементы программы "Сделано в России". Среди прочего это организованные РЭЦ деловые миссии и коллективные экспозиции под единым национальным брендом на выставочных мероприятиях. Для МСП центр софинансирует 80% затрат по застройке и сопровождению выставочных стендов, по организации доставки выставочных образцов экспортеров, в том числе затраты на их таможенное оформление и страхование, уточнил эксперт.

Седьмая для КНР фестиваль-ярмарка "Сделано в России" состоялась в Харбине в мае, накануне визита Президента России Владимира Путина. Предприятия МСП при поддержке РЭЦ заключили на ярмарке контракты на поставки в Китай пищевой продукции глубокой переработки почти на 1,8 миллиарда рублей. Также РЭЦ совместно с китайскими партнерами активно развивает инфраструктуру электронной торговли. В 2020 году такая инфраструктура насчитывала 2 национальных магазина "Сделано в России", в текущем году таких магазинов уже 36 на 10 крупнейших маркетплейсах Китая.

Для расширения поставок российских предприятий МСП в Китай РЭЦ в партнерстве с РЖД создал специализированный логистический продукт – "Экспортный экспресс для МСП". Сервис позволяет российскому малому и среднему бизнесу отправлять небольшие партии товаров и пользоваться всеми возможностями ускоренной контейнерной логистики. Разработанная РЭЦ и Росэксимбанком платформа "Планета" обеспечивает субъектов МСП безопасной инфраструктурой для проведения трансграничных платежей в том числе с помощью криптовалют.

Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".

В этом году ВЭБ.РФ традиционно выступает титульным партнером Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). На площадке мероприятия главный институт развития страны представлен вместе с координируемыми им организациями. Это, в частности, группа компаний "Просвещение", Фонд Сколково, Сколтех, СК Капитал, Российский экспортный центр, Корпорация МСП, Фонд развития промышленности и другие.

В зале D2 будет работать пространство "ВЭБ-класс", где пройдут дискуссии, лекции, мастер-классы и интерактивные форматы, посвященные образованию, технологиям и развитию экономики.