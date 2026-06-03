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Больные с ВИЧ на 30-40 процентов чаще заболевают раком, заявил онколог - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
12:49 03.06.2026
Больные с ВИЧ на 30-40 процентов чаще заболевают раком, заявил онколог

Каприн: больные с ВИЧ-инфекцией на 30-40% чаще заболевают раком

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАндрей Каприн
Андрей Каприн - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Андрей Каприн. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Больные с ВИЧ-инфекцией на 30–40% чаще заболевают раком.
  • Появились пациенты, которые заболевают ВИЧ во время течения онкологического заболевания или одновременно с ним.
  • Увеличение контингента больных ВИЧ связано с повышением выживаемости, а не с недостатками в выявлении и лечении.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Больные с ВИЧ-инфекцией на 30-40% чаще заболевают раком, сообщил главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
"Больные с ВИЧ-инфекцией тоже, по-нашему наблюдению, на 30-40% чаще заболевают онкологическим заболеванием. Тоже надо изучать почему, но один из аспектов - это, конечно, воспаление, длительное воспаление", - сказал Каприн в ходе сессии ПМЭФ.
Он добавил, что появились пациенты, которые заболевают ВИЧ уже во время течения онкологического заболевания или одновременно. По его словам, онкологи теперь могут выявлять две болезни сразу.
"Контингент (больных ВИЧ - ред.) увеличивается за счет выживаемости, не за счет того, что мы плохо выявляем, мало лечим, а как раз это наша заслуга", - заключил онколог.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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