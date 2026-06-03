Путин обсудил с президентом Танзании торговое сотрудничество

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин заявил о возможности нарастить объем взаимной торговли между Россией и Танзанией.

Делать это можно по самым разным направлениям — от энергетики до здравоохранения и образования.

За прошлый год товарооборот вырос на 25 процентов.

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. У России и Танзании есть все возможности для наращивания взаимной торговли, заявил Владимир Путин на встрече с президентом республики Самией Сулуху Хасан.

"Я имею в виду самые разные направления — это энергетика, это геологоразведка, это транспорт, логистика в целом, это здравоохранение, образование", — сказал он.

По его словам, двусторонние связи всегда развивались на хорошем уровне. Так, за прошлый год товарооборот между странами вырос на 25 процентов. Кроме того, они сотрудничают на международной арене, поддерживая друг друга.

Глава государства выразил надежду, что Танзания будет представлена на высоком уровне на предстоящем саммите Россия — Африка, который станет уже третьим.

Сулуху, со своей стороны, выразила благодарность Москве за помощь в борьбе за африканскую свободу в 1960-е годы.

Государственный визит в Россию стал для нее первой зарубежной поездкой после победы на выборах в октябре 2025-го. Она также выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума и примет участие в мероприятиях российско-танзанийского бизнес-диалога на полях мероприятия.