Путину передали мемориальное панно, посвященное его отцу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне получил в подарок мемориальное панно, посвященное его отцу - Владимиру Спиридоновичу Путину, рассказал РИА Новости основатель и руководитель компании Дом семейных традиций "Кристиан" Михаил Шевелев.

"Более того, мы подарили еще мемориальное панно, посвященное папе Владимира Владимировича, сделали это в годовщину Великой Победы, на 80-летие (в 2025 году - ред.)", - рассказал руководитель компании на полях ПМЭФ.