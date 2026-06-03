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Путину передали мемориальное панно, посвященное его отцу - РИА Новости, 03.06.2026
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13:55 03.06.2026
Путину передали мемориальное панно, посвященное его отцу

Путину в год 80-летия Победы передали мемориальное панно, посвященное его отцу

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин получил в подарок мемориальное панно, посвященное его отцу, в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
  • Мемориальное панно подарила компания «Кристиан», которая ранее показывала художественно оформленное фамильное древо президента России на ПМЭФ.
  • Компания также отправила президенту оформленное родословное древо.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне получил в подарок мемориальное панно, посвященное его отцу - Владимиру Спиридоновичу Путину, рассказал РИА Новости основатель и руководитель компании Дом семейных традиций "Кристиан" Михаил Шевелев.
Несколько лет назад компания показала художественно оформленное фамильное древо президента России на своем стенде в рамках ПМЭФ. А в прошлом году она же представила в своей экспозиции на форуме приказ о награждении, наградной лист и медали отца президента России.
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Как отметил Шевелев, в подарок президенту компания отправила оформленное родословное древо.
"Более того, мы подарили еще мемориальное панно, посвященное папе Владимира Владимировича, сделали это в годовщину Великой Победы, на 80-летие (в 2025 году - ред.)", - рассказал руководитель компании на полях ПМЭФ.
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