"Императорская Петергофская Фабрика" готовит новую модель часов для Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Императорская Петергофская Фабрика" работает над новой моделью часов для президента Владимира Путина.
- Путин с 2022 года носит часы с гравировкой ИПФ, изготовленные по спецзаказу с использованием агата, которого нет в других моделях бренда.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. "Императорская Петергофская Фабрика" (ИПФ) работает над новой моделью часов для президента РФ Владимира Путина, рассказали РИА Новости на стенде бренда на площадке Петербургского международного экономического форума.
"У нас идет работа над новой моделью часов для главы государства. Но детали, конечно, раскрывать нельзя", - сообщили РИА Новости на стенде ИПФ.
Путин с 2022 года носит часы с гравировкой ИПФ, изготовленные по спецзаказу. Часы президента имеют уникальную характеристику - при их изготовлении был использован агат, которого нет в других моделях бренда, сообщили также на стенде.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.