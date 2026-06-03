"Императорская Петергофская Фабрика" готовит новую модель часов для Путина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. "Императорская Петергофская Фабрика" (ИПФ) работает над новой моделью часов для президента РФ Владимира Путина, рассказали РИА Новости на стенде бренда на площадке Петербургского международного экономического форума.

"У нас идет работа над новой моделью часов для главы государства. Но детали, конечно, раскрывать нельзя", - сообщили РИА Новости на стенде ИПФ.