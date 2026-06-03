Путин поприветствовал в Кремле лидера Танзании

Кроме того, присутствуют пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава Росатома Алексей Лихачев, председатель "Деловой России" Алексей Репик и представители крупного бизнеса, в том числе бизнесмен Олег Дерипаска.

Госвизит Самии Сулуху Хассан в Россию стал первым зарубежным визитом с тех пор, как в октябре 2025 года она одержала победу на выборах президента Танзании. Самия Сулуху Хассан также выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума и примет участие в мероприятиях российско-танзанийского бизнес-диалога на полях форума.