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Путин поприветствовал в Кремле лидера Танзании - РИА Новости, 03.06.2026
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15:36 03.06.2026 (обновлено: 16:18 03.06.2026)
Путин поприветствовал в Кремле лидера Танзании

Путин поприветствовал в Кремле лидера Танзании, прибывшую в РФ с госвизитом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Танзании Самия Сулуху Хассан во время встречи в Кремле. 3 июня 2026
Президент РФ Владимир Путин и президент Танзании Самия Сулуху Хассан во время встречи в Кремле. 3 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Танзании Самия Сулуху Хассан во время встречи в Кремле. 3 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поприветствовал в Кремле лидера Танзании Самию Сулуху Хассан.
  • Самия Сулуху Хассан находится в России с государственным визитом с 3 по 5 июня.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал в Кремле лидера Танзании Самию Сулуху Хассан, прибывшую в Россию с госвизитом, передает корреспондент РИА Новости.
Самия Сулуху Хассан находится в России с государственным визитом с 3 по 5 июня.
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Церемония официальной встречи проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, там установлены флаги России и Танзании. Путин и Самия Сулуху Хассан тепло поприветствовали друг друга, Затем оркестр исполнил государственные гимны России и Танзании.
Лидеры также поприветствовали делегации друг друга. В российскую делегацию вошли семь федеральных министров: глава МИД РФ Сергей Лавров, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, министр транспорта РФ Андрей Никитин, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Кроме того, присутствуют пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава Росатома Алексей Лихачев, председатель "Деловой России" Алексей Репик и представители крупного бизнеса, в том числе бизнесмен Олег Дерипаска.
Госвизит Самии Сулуху Хассан в Россию стал первым зарубежным визитом с тех пор, как в октябре 2025 года она одержала победу на выборах президента Танзании. Самия Сулуху Хассан также выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума и примет участие в мероприятиях российско-танзанийского бизнес-диалога на полях форума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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