На ПМЭФ рассказали о фамильном древе для Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ Дом семейных традиций «Кристиан» отправил президенту России Владимиру Путину в подарок художественно оформленную родословную.

Родословная дошла до получателя.

Данные для составления родословной самостоятельно нашел один из родственников президента, обратившись в компанию только для оформления родословного древа.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Дом семейных традиций "Кристиан" отправил президенту России Владимиру Путину в подарок его художественно оформленную родословную, оно дошло до получателя, рассказал РИА Новости основатель и руководитель компании Михаил Шевелев.

Дом семейных традиций "Кристиан" показал родословное древо Путина , разместив картину в раме на своем стенде в рамках ПМЭФ в 2024 году. Данные для составления родословной самостоятельно нашел один из родственников главы государства. Затем он обратился в компанию для оформления родословного древа.

"Отправили. И нам сообщили, что все хорошо дошло до адресата... И сейчас обсуждаем с одним из родственников переиздание книги, дополненной по роду президента. Я должен сказать, что вообще это пример именно самостоятельного поиска", - рассказал Шевелев РИА Новости на полях ПМЭФ.

Он уточнил, что родственник президента достаточно много времени потратил на поиск необходимых данных и смог дойти до документального дна - до первой трети XVII века.