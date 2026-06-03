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На ПМЭФ рассказали о фамильном древе для Путина - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
13:51 03.06.2026 (обновлено: 14:25 03.06.2026)
На ПМЭФ рассказали о фамильном древе для Путина

Путин получил в подарок свое фамильное древо, представленное на ПМЭФ в 2024 году

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дом семейных традиций «Кристиан» отправил президенту России Владимиру Путину в подарок художественно оформленную родословную.
  • Родословная дошла до получателя.
  • Данные для составления родословной самостоятельно нашел один из родственников президента, обратившись в компанию только для оформления родословного древа.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Дом семейных традиций "Кристиан" отправил президенту России Владимиру Путину в подарок его художественно оформленную родословную, оно дошло до получателя, рассказал РИА Новости основатель и руководитель компании Михаил Шевелев.
Дом семейных традиций "Кристиан" показал родословное древо Путина, разместив картину в раме на своем стенде в рамках ПМЭФ в 2024 году. Данные для составления родословной самостоятельно нашел один из родственников главы государства. Затем он обратился в компанию для оформления родословного древа.
"Отправили. И нам сообщили, что все хорошо дошло до адресата... И сейчас обсуждаем с одним из родственников переиздание книги, дополненной по роду президента. Я должен сказать, что вообще это пример именно самостоятельного поиска", - рассказал Шевелев РИА Новости на полях ПМЭФ.
Он уточнил, что родственник президента достаточно много времени потратил на поиск необходимых данных и смог дойти до документального дна - до первой трети XVII века.
"Это, по-моему, символично, потому что показывает, что любой человек при необходимости может восстановить свою родословную, для этого необязательно пользоваться услугами каких-то компаний или специалистов. То есть ты это можешь сделать сам, у нас все возможности в нашей стране для этого существуют", - отметил Шевелев.
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