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Путин в среду проведет переговоры с лидером Танзании - РИА Новости, 03.06.2026
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12:35 03.06.2026
Путин в среду проведет переговоры с лидером Танзании

Песков: Путин в среду проведет переговоры с лидером Танзании

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с президентом Танзании Самией Сулуху Хассан, которая находится в России с государственным визитом.
  • Визит президента Танзании в Россию — первый более чем за 55 лет, он продлится с 3 по 5 июня.
  • Самия Сулуху Хассан выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума и примет участие в мероприятиях российско-танзанийского бизнес-диалога на полях форума.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет переговоры с президентом Танзании Самией Сулуху Хассан, которая находится в России с государственным визитом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сегодня в Москве в Российской Федерации с государственным визитом находится президент Объединенной Республики Танзании госпожа Хассан. И по случаю госвизита сегодня состоится мероприятие в Большом Кремлевском дворце, официальная государственная встреча, затем будет беседа в узком составе, беседа делегаций двух стран и государственный обед от имени президента Российской Федерации в честь гостя", - сказал Песков журналистам.
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Далее, по словам Пескова, лидер Танзании отправится в Санкт-Петербург, где завтра продолжит свою работу.
Это первый визит президента Танзании в Россию более чем за 55 лет, он продлится с 3 по 5 июня. Самия Сулуху Хассан также выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума и примет участие в мероприятиях российско-танзанийского бизнес-диалога на полях форума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ТанзанияРоссияМоскваВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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