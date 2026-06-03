Путин в среду проведет переговоры с лидером Танзании

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет переговоры с президентом Танзании Самией Сулуху Хассан, которая находится в России с государственным визитом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.