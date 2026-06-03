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Запад поддерживает террористическую активность Киева, заявил Пушилин - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
17:08 03.06.2026
Запад поддерживает террористическую активность Киева, заявил Пушилин

Пушилин: Запад поддерживает террористическую активность киевского режима

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДенис Пушилин на стенде РИА Новости во время ПМЭФ-2026
Денис Пушилин на стенде РИА Новости во время ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Денис Пушилин на стенде РИА Новости во время ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что террористическая активность киевского режима поддерживается рядом западных стран.
  • Пушилин назвал западные страны, поставляющие вооружение Украине, соучастниками преступлений Киева.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Террористическая активность киевского режима сегодня поддерживается рядом западных стран, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава ДНР Денис Пушилин.
"Это откровенный террор. Но разница в чем, что на предыдущих этапах мировое сообщество было консолидировано в плане противостояния любого рода проявлениям террористической активности. К сожалению, сейчас террористическая активность киевского режима просто поддерживается рядом западных стран", - сказал Пушилин.
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Глава региона добавил, что западные страны, которые продолжают поставлять вооружение Украине, в том числе и беспилотники, являются соучастниками преступлений, которые совершает Киев.
Пушилин утром в среду сообщал, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР. По предварительным данным, восемь человек погибли, 11 получили ранения.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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