Денис Пушилин на стенде РИА Новости во время ПМЭФ-2026

Денис Пушилин на стенде РИА Новости во время ПМЭФ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что террористическая активность киевского режима поддерживается рядом западных стран.

Пушилин назвал западные страны, поставляющие вооружение Украине, соучастниками преступлений Киева.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Террористическая активность киевского режима сегодня поддерживается рядом западных стран, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава ДНР Денис Пушилин.

"Это откровенный террор. Но разница в чем, что на предыдущих этапах мировое сообщество было консолидировано в плане противостояния любого рода проявлениям террористической активности. К сожалению, сейчас террористическая активность киевского режима просто поддерживается рядом западных стран", - сказал Пушилин.

Глава региона добавил, что западные страны, которые продолжают поставлять вооружение Украине, в том числе и беспилотники, являются соучастниками преступлений, которые совершает Киев.

Пушилин утром в среду сообщал, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР. По предварительным данным, восемь человек погибли, 11 получили ранения.