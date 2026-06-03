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Биолог рассказала, когда в России начинается сезон тополиного пуха - РИА Новости, 03.06.2026
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02:25 03.06.2026
Биолог рассказала, когда в России начинается сезон тополиного пуха

РИА Новости: сезон тополиного пуха начинается с середины мая

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВетка тополя, покрытая пухом
Ветка тополя, покрытая пухом - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Ветка тополя, покрытая пухом. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тополиный пух в разных регионах России появляется с середины мая по июль.
  • Пуховая фаза цветения тополя длится 10–14 дней.
  • Сроки цветения тополей зависят от количества тепла и географического расположения региона: чем южнее, тем раньше созревают плоды.
НОВОСИБИРСК, 3 июн – РИА Новости. Тополиный пух в разных регионах России появляется с середины мая по июль, "пуховая" фаза цветения тополя длится 10-14 дней, рассказала РИА Новости кандидат биологических наук, научный сотрудник Института леса им. В. Н. Сукачева Сибирского отделения РАН Мария Кириенко.
"Сроки цветения тополей напрямую зависят от количества тепла и варьируются в регионах в зависимости от их географического расположения. Чем южнее находится регион, тем раньше созревают плоды – коробочки, собранные в кисти. Так, например, на Юге России тополиный пух появляется уже начиная с середины мая", - сообщила собеседница агентства.
По словам эксперта, в Средней полосе России сезон тополиного пуха обычно начинается середине июня. На Урале, в Западной Сибири и Восточной Сибири плоды-коробочки начинают вскрываться в конце июня, а пик приходится на начало июля.
"Пух — это способ распространения семян, свойственный некоторым видам тополей и ив. Пух у тополей созревает, как правило, примерно через два месяца после начала их цветения... Активная фаза вылета пуха у тополей походит в среднем течении 10–14 дней", - рассказала Мария Кириенко.
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