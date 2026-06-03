Биолог рассказала, когда в России начинается сезон тополиного пуха

НОВОСИБИРСК, 3 июн – РИА Новости. Тополиный пух в разных регионах России появляется с середины мая по июль, "пуховая" фаза цветения тополя длится 10-14 дней, рассказала РИА Новости кандидат биологических наук, научный сотрудник Института леса им. В. Н. Сукачева Сибирского отделения РАН Мария Кириенко.

"Пух — это способ распространения семян, свойственный некоторым видам тополей и ив. Пух у тополей созревает, как правило, примерно через два месяца после начала их цветения... Активная фаза вылета пуха у тополей походит в среднем течении 10–14 дней", - рассказала Мария Кириенко.