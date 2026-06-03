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ПСБ расширит совместную с "А7 финансы" сеть офисов - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
14:28 03.06.2026
ПСБ расширит совместную с "А7 финансы" сеть офисов

ПСБ и А7 договорились на ПМЭФ-2026 о расширении сети совместных офисов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк"
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Здание офиса ПАО "Промсвязьбанк"
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ПСБ и А7 договорились на полях ПМЭФ-2026 о расширении географии и масштабировании партнерской сети совместных офисов в регионах присутствия банка, сообщает ПСБ.
На текущий момент сеть офисов "А7 финансы" в партнерстве с ПСБ насчитывает 11 отделений в Москве и одно в Краснодаре. Они предоставляют клиентам комплексное обслуживание по продуктам и сервисам платформы А7, обеспечивающей трансграничные платежи.
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"С момента запуска первого офиса "А7 финансы" в августе 2025 года мы наблюдаем устойчивый растущий спрос на комплексные финансовые сервисы. Сегодня и бизнес, и физические лица ожидают не просто отдельного продукта, а экосистемного решения, сочетающего технологичность, скорость и возможность полного цикла обслуживания – как внутри страны, так и на международных рынках. Наши офисы отвечают этим требованиям, и мы намерены последовательно увеличивать их количество, усиливая присутствие в ключевых регионах", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя ПСБ Ольги Мямлиной.
Заместитель генерального директора по экономике и финансам А7 Ирина Акопян также видит растущий спрос на услуги, связанные с международными расчетами, не только в крупнейших городах, но и в регионах. "Расширение сети "А7 финансы" позволит сделать наши сервисы и экспертизу в сфере трансграничных платежей доступнее для бизнеса и частных лиц", – отметила Акопян.
 
ПМЭФ-2026ПСБ (Банк ПСБ)МоскваКраснодар
 
 
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