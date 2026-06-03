ПСБ расширит совместную с "А7 финансы" сеть офисов

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ПСБ и А7 договорились на полях ПМЭФ-2026 о расширении географии и масштабировании партнерской сети совместных офисов в регионах присутствия банка, сообщает ПСБ.

На текущий момент сеть офисов "А7 финансы" в партнерстве с ПСБ насчитывает 11 отделений в Москве и одно в Краснодаре. Они предоставляют клиентам комплексное обслуживание по продуктам и сервисам платформы А7, обеспечивающей трансграничные платежи.

"С момента запуска первого офиса "А7 финансы" в августе 2025 года мы наблюдаем устойчивый растущий спрос на комплексные финансовые сервисы. Сегодня и бизнес, и физические лица ожидают не просто отдельного продукта, а экосистемного решения, сочетающего технологичность, скорость и возможность полного цикла обслуживания – как внутри страны, так и на международных рынках. Наши офисы отвечают этим требованиям, и мы намерены последовательно увеличивать их количество, усиливая присутствие в ключевых регионах", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя ПСБ Ольги Мямлиной.