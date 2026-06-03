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ПСБ, Банк "Россия" и Токеон будут сотрудничать в сфере цифровых валют и ЦФА - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
13:28 03.06.2026 (обновлено: 14:44 03.06.2026)
ПСБ, Банк "Россия" и Токеон будут сотрудничать в сфере цифровых валют и ЦФА

ПСБ заключил на ПМЭФ-2026 соглашение с Банком "Россия" и платформой Токеон

© Фото : Пресс-служба ПСБПСБ, Банк "Россия" и Токеон будут сотрудничать в сфере цифровых валют и ЦФА
ПСБ, Банк Россия и Токеон будут сотрудничать в сфере цифровых валют и ЦФА - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Пресс-служба ПСБ
ПСБ, Банк "Россия" и Токеон будут сотрудничать в сфере цифровых валют и ЦФА
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ПСБ и Банк "Россия" заключили в рамках ПМЭФ-2026 соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых прав и цифровых валют, сообщает ПСБ.
Банки планируют совместные проекты в области цифровых финансовых инструментов, запуск пилотных инициатив и проработку новых подходов к использованию цифровых валют и ЦФА. Ключевым технологическим партнером выступает платформа Токеон (входит в группу ПСБ).
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"В партнерстве с Банком "Россия" мы объединим инфраструктурные возможности и практический опыт для создания востребованных клиентами цифровых инструментов и сервисов. Отдельное внимание будет уделено развитию механизмов выпуска и обращения цифровых прав, а также интеграции новых решений в существующие банковские продукты. Технологическим ядром партнерства выступает платформа Токеон: она токенизировала иностранное цифровое право, выпустила гибридные цифровые финансовые активы и имеет публичный кредитный рейтинг. Эти компетенции позволяют нам не следовать за рынком, а определять векторы его развития", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя ПСБ Ольги Мямлиной на подписании.
Как отметил советник председателя правления Банка "Россия" Артем Шаталов, цифровые активы уже стали прикладным инструментом, и банк видит свою задачу в том, чтобы они органично вошли в банковское обслуживание.
"Вместе с партнерами мы сформируем прикладные сценарии работы с цифровыми правами и цифровыми валютами, которые будут востребованы корпоративными клиентами уже в ближайшей перспективе. Участие платформы Токеон, обладающей первым на рынке кредитным рейтингом инвестиционного уровня, служит дополнительной гарантией надежности всей разрабатываемой инфраструктуры. Мы намерены активно участвовать в формировании экосистемы нового поколения, делая цифровые финансовые технологии доступными и полезными для российского бизнеса", — сказал Шаталов, его слова цитирует сайт Банка "Россия".
Развитие рынка цифровых активов требует тесного взаимодействия финансовых институтов, технологических платформ и инфраструктурных участников, полагает генеральный директор платформы Токеон Игорь Егоркин.
"Подписанное соглашение создает основу для реализации совместных проектов, направленных на развитие практического применения цифровых прав и цифровых валют. Мы видим устойчивый запрос со стороны бизнеса на современные инструменты привлечения финансирования и расчетов, и наша задача как технологического партнера – обеспечить участникам рынка надежную, масштабируемую и соответствующую требованиям регулятора инфраструктуру для работы с цифровыми активами", – резюмировал он.
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