ПСБ, Банк "Россия" и Токеон будут сотрудничать в сфере цифровых валют и ЦФА

ПСБ, Банк "Россия" и Токеон будут сотрудничать в сфере цифровых валют и ЦФА

© Фото : Пресс-служба ПСБ ПСБ, Банк "Россия" и Токеон будут сотрудничать в сфере цифровых валют и ЦФА

ПСБ, Банк "Россия" и Токеон будут сотрудничать в сфере цифровых валют и ЦФА

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ПСБ и Банк "Россия" заключили в рамках ПМЭФ-2026 соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых прав и цифровых валют, сообщает ПСБ.

Банки планируют совместные проекты в области цифровых финансовых инструментов, запуск пилотных инициатив и проработку новых подходов к использованию цифровых валют и ЦФА. Ключевым технологическим партнером выступает платформа Токеон (входит в группу ПСБ).

"В партнерстве с Банком "Россия" мы объединим инфраструктурные возможности и практический опыт для создания востребованных клиентами цифровых инструментов и сервисов. Отдельное внимание будет уделено развитию механизмов выпуска и обращения цифровых прав, а также интеграции новых решений в существующие банковские продукты. Технологическим ядром партнерства выступает платформа Токеон: она токенизировала иностранное цифровое право, выпустила гибридные цифровые финансовые активы и имеет публичный кредитный рейтинг. Эти компетенции позволяют нам не следовать за рынком, а определять векторы его развития", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя ПСБ Ольги Мямлиной на подписании.

Как отметил советник председателя правления Банка "Россия" Артем Шаталов, цифровые активы уже стали прикладным инструментом, и банк видит свою задачу в том, чтобы они органично вошли в банковское обслуживание.

"Вместе с партнерами мы сформируем прикладные сценарии работы с цифровыми правами и цифровыми валютами, которые будут востребованы корпоративными клиентами уже в ближайшей перспективе. Участие платформы Токеон, обладающей первым на рынке кредитным рейтингом инвестиционного уровня, служит дополнительной гарантией надежности всей разрабатываемой инфраструктуры. Мы намерены активно участвовать в формировании экосистемы нового поколения, делая цифровые финансовые технологии доступными и полезными для российского бизнеса", — сказал Шаталов, его слова цитирует сайт Банка "Россия".

Развитие рынка цифровых активов требует тесного взаимодействия финансовых институтов, технологических платформ и инфраструктурных участников, полагает генеральный директор платформы Токеон Игорь Егоркин.