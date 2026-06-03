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ПСБ и Т2 запустят совместные продукты и программы лояльности - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
12:14 03.06.2026
ПСБ и Т2 запустят совместные продукты и программы лояльности

ПСБ и российский оператор Т2 запустят совместные продукты и программы лояльности

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Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. ПСБ и российский оператор мобильной связи Т2 в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума договорились о комплексном развитии совместных продуктов и программ лояльности, сообщает пресс-служба банка.
Соглашение подписали старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев и заместитель генерального директора Т2 по коммерческой деятельности Ирина Лебедева.
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Стороны намерены разрабатывать специальные предложения по продаже финансовых продуктов и услуг, а также внедрять новые технологические решения в сфере связи.
"Объединение наших технологических компетенций и возможностей позволяет формировать комплексную цифровую инфраструктуру для выявления потребностей клиентов, разработки персонализированных решений и внедрения востребованных продуктов, гарантируя высокие стандарты безопасности и защиты данных", — приводит пресс-служба слова Щавелева.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.
 
ПМЭФ-2026ПСБ (Банк ПСБ)Т2
 
 
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