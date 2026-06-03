ПСБ и Т2 запустят совместные продукты и программы лояльности

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. ПСБ и российский оператор мобильной связи Т2 в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума договорились о комплексном развитии совместных продуктов и программ лояльности, сообщает пресс-служба банка.

Соглашение подписали старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев и заместитель генерального директора Т2 по коммерческой деятельности Ирина Лебедева.

Стороны намерены разрабатывать специальные предложения по продаже финансовых продуктов и услуг, а также внедрять новые технологические решения в сфере связи.

"Объединение наших технологических компетенций и возможностей позволяет формировать комплексную цифровую инфраструктуру для выявления потребностей клиентов, разработки персонализированных решений и внедрения востребованных продуктов, гарантируя высокие стандарты безопасности и защиты данных", — приводит пресс-служба слова Щавелева.