Рейтинг@Mail.ru
В "Газпром нефти" оценили ситуацию с блокировкой Ормузского пролива - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
17:18 03.06.2026
В "Газпром нефти" оценили ситуацию с блокировкой Ормузского пролива

Демин: блокировка Ормузского пролива не имеет аналогов в истории нефтяного рынка

© AP Photo / Asghar BesharatiТанкеры в Ормузском проливе
Танкеры в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Asghar Besharati
Танкеры в Ормузском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Блокировка Ормузского пролива привела к росту цен на топливо и промышленную продукцию в большинстве стран мира.
  • По мнению Дениса Демина из "Газпром нефти", данная ситуация является беспрецедентной и требует особого внимания при обсуждении глобальных энергетических рынков.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Ситуация с блокировкой Ормузского пролива на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке является беспрецедентной и не имеет аналогов в истории нефтяного рынка, заявил в рамках ПМЭФ-2026 начальник департамента по стратегии, инновациям и устойчивому развитию "Газпром нефти" Денис Демин.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. В большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
Суда проходят через Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
В Иране заявили об особых условиях прохода через Ормуз для России
30 мая, 01:06
"Мы сейчас имеем дело с ситуацией, которая является беспрецедентной. Пока (ситуация - ред.) не имела аналогов в истории нефтяного рынка и некоторых других сырьевых рынков", - сказал он.
Демин отметил, что в последние годы нефтегазовая отрасль часто употребляла слово "беспрецедентный", из-за чего оно "немножко обесценилось", однако текущая ситуация на Ближнем Востоке требует именно такой оценки.
По его словам, без упоминания ситуации на Ближнем Востоке сейчас не стоит начинать разговор об архитектуре глобальных энергетических рынков и возможных последствиях для них.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Иранские военные на побережье Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Эксперт оценил сроки строительства нефтепроводов в обход Ормузского пролива
4 апреля, 05:09
 
ПМЭФ-2026ЭкономикаБлижний ВостокОрмузский проливИранГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала