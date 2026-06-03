В "Газпром нефти" оценили ситуацию с блокировкой Ормузского пролива

Краткий пересказ от РИА ИИ Блокировка Ормузского пролива привела к росту цен на топливо и промышленную продукцию в большинстве стран мира.

По мнению Дениса Демина из "Газпром нефти", данная ситуация является беспрецедентной и требует особого внимания при обсуждении глобальных энергетических рынков.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Ситуация с блокировкой Ормузского пролива на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке является беспрецедентной и не имеет аналогов в истории нефтяного рынка, заявил в рамках ПМЭФ-2026 начальник департамента по стратегии, инновациям и устойчивому развитию "Газпром нефти" Денис Демин.

Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива , ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти из стран Персидского залива , а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. В большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.

"Мы сейчас имеем дело с ситуацией, которая является беспрецедентной. Пока (ситуация - ред.) не имела аналогов в истории нефтяного рынка и некоторых других сырьевых рынков", - сказал он.

Демин отметил, что в последние годы нефтегазовая отрасль часто употребляла слово "беспрецедентный", из-за чего оно "немножко обесценилось", однако текущая ситуация на Ближнем Востоке требует именно такой оценки.

По его словам, без упоминания ситуации на Ближнем Востоке сейчас не стоит начинать разговор об архитектуре глобальных энергетических рынков и возможных последствиях для них.