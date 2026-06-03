Посол Бразилии рассказал, как тренер учил Пеле обыгрывать русских в футбол

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Чрезвычайный и полномочный посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос выступил на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
- Посол подчеркнул важность сотрудничества с Россией в различных сферах.
- Он вспомнил историю разговора между главным тренером сборной Бразилии Висенте Феолой и футболистами команды во время чемпионата мира 1958 года, чтобы проиллюстрировать давние связи между бразильцами и россиянами.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Чрезвычайный и полномочный посол Бразилии в РФ Сержио Родригес дос Сантос рассказал на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о важности сотрудничества с Россией в различных сферах, вспомнив историю разговора между главным тренером сборной Бразилии Висенте Феолой и футболистами команды во время чемпионата мира 1958 года.
"В бразильском народе, в людях существует желание сотрудничать с Россией. Для нашей страны естественно, когда у одного человека есть крупный проект для реализации, он рассказывает о нем своему другу, а тот обязательно спросит: "А ты уже согласовал его с русскими?" Все бразильцы понимают, о чем идет речь. Если проект не сработал, то человек скажет: "Это потому что ты не согласовал с русскими". Корни этого выражения уходят в футбол. Чемпионат мира 1958 года. Накануне игры между Бразилией и Советским Союзом тренер сборной собирает всех игроков, чтобы объяснить им, как победить русских: "Пеле, ты, например, делаешь это. Гарринча, ты занимаешься тем-то". А в конце тренер спрашивает футболистов: "У вас есть вопросы?" Гарринча поднимает руку и говорит: "Тренер, все понятно, но есть один вопрос. Вы уже говорили с русскими об этом?" - сказал посол во время бизнес-дискуссии "Россия – Бразилия".
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.