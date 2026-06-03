Посол Бразилии рассказал, как тренер учил Пеле обыгрывать русских в футбол

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Чрезвычайный и полномочный посол Бразилии в РФ Сержио Родригес дос Сантос рассказал на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о важности сотрудничества с Россией в различных сферах, вспомнив историю разговора между главным тренером сборной Бразилии Висенте Феолой и футболистами команды во время чемпионата мира 1958 года.