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Посол Бразилии рассказал, как тренер учил Пеле обыгрывать русских в футбол - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:15 03.06.2026 (обновлено: 18:16 03.06.2026)
Посол Бразилии рассказал, как тренер учил Пеле обыгрывать русских в футбол

Посол Бразилии в РФ Родригес дос Сантос вспомнил разговор Феолы и футболистов

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чрезвычайный и полномочный посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос выступил на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
  • Посол подчеркнул важность сотрудничества с Россией в различных сферах.
  • Он вспомнил историю разговора между главным тренером сборной Бразилии Висенте Феолой и футболистами команды во время чемпионата мира 1958 года, чтобы проиллюстрировать давние связи между бразильцами и россиянами.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Чрезвычайный и полномочный посол Бразилии в РФ Сержио Родригес дос Сантос рассказал на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о важности сотрудничества с Россией в различных сферах, вспомнив историю разговора между главным тренером сборной Бразилии Висенте Феолой и футболистами команды во время чемпионата мира 1958 года.
Сборная Бразилии, ставшая в 1958 году чемпионом мира, на групповом этапе обыграла команду СССР со счетом 2:0.
"В бразильском народе, в людях существует желание сотрудничать с Россией. Для нашей страны естественно, когда у одного человека есть крупный проект для реализации, он рассказывает о нем своему другу, а тот обязательно спросит: "А ты уже согласовал его с русскими?" Все бразильцы понимают, о чем идет речь. Если проект не сработал, то человек скажет: "Это потому что ты не согласовал с русскими". Корни этого выражения уходят в футбол. Чемпионат мира 1958 года. Накануне игры между Бразилией и Советским Союзом тренер сборной собирает всех игроков, чтобы объяснить им, как победить русских: "Пеле, ты, например, делаешь это. Гарринча, ты занимаешься тем-то". А в конце тренер спрашивает футболистов: "У вас есть вопросы?" Гарринча поднимает руку и говорит: "Тренер, все понятно, но есть один вопрос. Вы уже говорили с русскими об этом?" - сказал посол во время бизнес-дискуссии "Россия – Бразилия".
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Бразильский футболист Пеле. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Футболка Пеле выставлена на аукцион за 6 млн долларов
2 июня, 23:06
 
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