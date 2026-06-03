Меншик впервые в карьере вышел в полуфинал "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ Чешский теннисист Якуб Меншик обыграл бразильца Жоао Фонсеку в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции со счетом 6:4, 6:3, 7:6 (7:3).

За выход в финал Меншик поспорит с представителем Германии Александром Зверевым.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Чешский теннисист Якуб Меншик обыграл бразильца Жоао Фонсеку в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3, 7:6 (7:3) в пользу 27-й ракетки мира, который посеян на турнире под 26-м номером. Фонсека идет 30-м в мировом рейтинге, у него был 28-й номер посева. Теннисисты провели на корте 2 часа 44 минуты.