Меншик впервые в карьере вышел в полуфинал "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Чешский теннисист Якуб Меншик обыграл бразильца Жоао Фонсеку в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции со счетом 6:4, 6:3, 7:6 (7:3).
- За выход в финал Меншик поспорит с представителем Германии Александром Зверевым.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Чешский теннисист Якуб Меншик обыграл бразильца Жоао Фонсеку в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3, 7:6 (7:3) в пользу 27-й ракетки мира, который посеян на турнире под 26-м номером. Фонсека идет 30-м в мировом рейтинге, у него был 28-й номер посева. Теннисисты провели на корте 2 часа 44 минуты.
Roland Garros ATP
02 июня 2026 • начало в 21:35
Завершен
3 : 06:46:37:6
20-летний Меншик показывает свой лучший результат на турнирах Большого шлема, до этого его высшим достижением был выход в четвертый круг Australian Open этого года.
За выход в финал Меншик поспорит с представителем Германии Александром Зверевым (2-й номер посева).