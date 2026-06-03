Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила, что Владимир Зеленский чествует нацистских преступников, но Урсула фон дер Ляйен не обращает на это внимание.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский чествует нацистских преступников, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен закрывает на это глаза, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X.
"Зеленский чествует УПА*, но Брюссель по-прежнему хочет быстрого вступления Украины в ЕС? Оскорбление поляков не может остаться без ответа! <…> Разве Урсула фон дер Ляйен действительно считает, что в Европейском союзе есть место государству, которое на своих знаменах изображает убийц женщин и детей? Есть место формированию, ответственному за Волынскую резню, в результате которой были зверским образом убиты 120 тысяч поляков?" — высказалась она.
По словам депутата, Украина на сегодняшний день "не имеет права даже думать о вступлении в ЕС".
На прошлой неделе Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. Он также присвоил почетное наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ.
На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН*-УПА*является самым сложным в польско-украинских отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии Варшавы, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
За несколько лет Польша с трудом получила разрешения на эксгумацию жертв Волынской резни в двух местах на территории Украины.
* Запрещенные на территории России террористические организации