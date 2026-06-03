В Польше задержали украинца, расправившегося с местной легендой

Краткий пересказ от РИА ИИ В Польше задержали 57-летнего гражданина Украины, подозреваемого в вылове "легендарного" сома из озера Балатон.

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Польше задержали украинца, которого подозревают в том, что он выловил "легендарного" сома из озера Балатон в Варшаве, сообщает телеканал . В Польше задержали украинца, которого подозревают в том, что он выловил "легендарного" сома из озера Балатон в Варшаве, сообщает телеканал Polsat News со ссылкой на местную полицию.

"Задержан мужчина, который может быть причастен к делу. Это 57-летний гражданин Украины", — говорится в публикации.

Согласно данным полиции, 30 мая двое мужчин катались на катамаране по озеру Балатон, и один из них поймал сома длиной 183 сантиметра, который жил в водоеме около 20 лет. Добычу погрузили в машину и увезли в неизвестном направлении, несмотря на попытки очевидцев помешать происходящему.

"Эта рыба была хорошо известна местным жителям. Рыбаки его уже ловили раньше, но из-за "легендарного" статуса сома отпускали с крючка обратно в воду. Однако на этот раз все было иначе, и рыба оказалась в багажнике", — отмечается в материале.