В Польше задержали украинца, расправившегося с местной легендой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Польше задержали 57-летнего гражданина Украины, подозреваемого в вылове "легендарного" сома из озера Балатон.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Польше задержали украинца, которого подозревают в том, что он выловил "легендарного" сома из озера Балатон в Варшаве, сообщает телеканал Polsat News со ссылкой на местную полицию.
"Задержан мужчина, который может быть причастен к делу. Это 57-летний гражданин Украины", — говорится в публикации.
Согласно данным полиции, 30 мая двое мужчин катались на катамаране по озеру Балатон, и один из них поймал сома длиной 183 сантиметра, который жил в водоеме около 20 лет. Добычу погрузили в машину и увезли в неизвестном направлении, несмотря на попытки очевидцев помешать происходящему.
"Эта рыба была хорошо известна местным жителям. Рыбаки его уже ловили раньше, но из-за "легендарного" статуса сома отпускали с крючка обратно в воду. Однако на этот раз все было иначе, и рыба оказалась в багажнике", — отмечается в материале.
В мае украинский блогер Андрей Гаврилов похвастался в TikTok тем, что подъехал на своем автомобиле Corvette прямо к горному озеру Морске Око, которое считается одной из главных жемчужин польских Татр, получив лишь небольшой штраф. Как убедился корреспондент РИА Новости, такое поведение и недостаточно жесткая реакция властей вызвали волну негативных комментариев в местных социальных сетях и СМИ.