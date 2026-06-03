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В Польше задержали украинца, расправившегося с местной легендой - РИА Новости, 03.06.2026
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18:32 03.06.2026 (обновлено: 23:17 03.06.2026)
В Польше задержали украинца, расправившегося с местной легендой

Polsat News: в Польше задержали украинца, выловившего сома-легенду из озера

© Кадр видео из соцсетейГражданин Украины выловил из озера Балатон 183-сантиметрового сома
Гражданин Украины выловил из озера Балатон 183-сантиметрового сома - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
Гражданин Украины выловил из озера Балатон 183-сантиметрового сома
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Польше задержали 57-летнего гражданина Украины, подозреваемого в вылове "легендарного" сома из озера Балатон.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Польше задержали украинца, которого подозревают в том, что он выловил "легендарного" сома из озера Балатон в Варшаве, сообщает телеканал Polsat News со ссылкой на местную полицию.
"Задержан мужчина, который может быть причастен к делу. Это 57-летний гражданин Украины", — говорится в публикации.
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Согласно данным полиции, 30 мая двое мужчин катались на катамаране по озеру Балатон, и один из них поймал сома длиной 183 сантиметра, который жил в водоеме около 20 лет. Добычу погрузили в машину и увезли в неизвестном направлении, несмотря на попытки очевидцев помешать происходящему.
"Эта рыба была хорошо известна местным жителям. Рыбаки его уже ловили раньше, но из-за "легендарного" статуса сома отпускали с крючка обратно в воду. Однако на этот раз все было иначе, и рыба оказалась в багажнике", — отмечается в материале.
В мае украинский блогер Андрей Гаврилов похвастался в TikTok тем, что подъехал на своем автомобиле Corvette прямо к горному озеру Морске Око, которое считается одной из главных жемчужин польских Татр, получив лишь небольшой штраф. Как убедился корреспондент РИА Новости, такое поведение и недостаточно жесткая реакция властей вызвали волну негативных комментариев в местных социальных сетях и СМИ.
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