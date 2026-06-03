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В Польше обратились к украинцам с призывом после решения Киева - РИА Новости, 03.06.2026
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07:36 03.06.2026 (обновлено: 08:00 03.06.2026)
В Польше обратились к украинцам с призывом после решения Киева

Депутат Сейма Смолиньский призвал украинцев не приезжать в Польшу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарш националистов в Варшаве
Марш националистов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Марш националистов в Варшаве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Сейма Польши Казимеж Смолиньский заявил, что страна не приемлет политический шантаж со стороны украинцев и не желает их видеть у себя.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Польша не приемлет политический шантаж со стороны украинцев и не желает их видеть у себя, заявил в X депутат Сейма от партии "Право и справедливость" Казимеж Смолиньский.
"Украинцам, которые угрожают никогда больше не приезжать в Польшу после того, как у Зеленского отберут орден Белого Орла, я спокойно отвечаю — тогда не приезжайте", — написал он, комментируя недовольство Киева.
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Недавно Зеленский присвоил наименование "Имени героев УПА*" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды — ордена Белого орла.
Боевое крыло ОУН - Украинская повстанческая армия* (УПА*, запрещенная в России экстремистская организация) - воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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