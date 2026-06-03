МОСКВА, 3 июн — РИА Новости . Удары по гражданским целям и атака украинских беспилотников на Санкт-Петербург накануне старта ПМЭФ-2026 плохо обернутся для Киева, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Политик также предположил, что главе киевского режима, вероятно, следовало бы самому поучаствовать в ПМЭФ, чтобы понять, "как посредством диалога он может добиться того, что отчаянно не может достичь силой".