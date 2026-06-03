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"Не может достичь": налет дронов на Петербург накануне ПМЭФ поразил Запад - РИА Новости, 03.06.2026
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19:37 03.06.2026 (обновлено: 23:17 03.06.2026)
"Не может достичь": налет дронов на Петербург накануне ПМЭФ поразил Запад

Мема: налет дронов ВСУ на Петербург накануне ПМЭФ даст обратный эффект

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Зимний дворец с колоннады Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
Вид на Зимний дворец с колоннады Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вид на Зимний дворец с колоннады Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армандо Мема, финский политик из партии "Альянс свободы", считает, что атаки украинских беспилотников на Петербург будут иметь обратный эффект.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Удары по гражданским целям и атака украинских беспилотников на Санкт-Петербург накануне старта ПМЭФ-2026 плохо обернутся для Киева, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Мне кажется, что эти атаки будут иметь обратный эффект: остальной мир увеличит свою поддержку стран БРИКС и сотрудничество с Россией, одновременно снижая зависимость от западных экономик. Большая часть мира, включая страны, участвующие в ПМЭФ, поддерживает дипломатическое решение этого конфликта, но Запад продолжает вкладывать огромные суммы денег в Киев и презирать дипломатию. Россия, вероятно, усилит ответные меры после недавнего нападения, поэтому Украине следовало бы этого избегать", — написал он в соцсети X.
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