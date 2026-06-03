Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армандо Мема, финский политик из партии "Альянс свободы", считает, что атаки украинских беспилотников на Петербург будут иметь обратный эффект.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Удары по гражданским целям и атака украинских беспилотников на Санкт-Петербург накануне старта ПМЭФ-2026 плохо обернутся для Киева, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Мне кажется, что эти атаки будут иметь обратный эффект: остальной мир увеличит свою поддержку стран БРИКС и сотрудничество с Россией, одновременно снижая зависимость от западных экономик. Большая часть мира, включая страны, участвующие в ПМЭФ, поддерживает дипломатическое решение этого конфликта, но Запад продолжает вкладывать огромные суммы денег в Киев и презирать дипломатию. Россия, вероятно, усилит ответные меры после недавнего нападения, поэтому Украине следовало бы этого избегать", — написал он в соцсети X.
Политик также предположил, что главе киевского режима, вероятно, следовало бы самому поучаствовать в ПМЭФ, чтобы понять, "как посредством диалога он может добиться того, что отчаянно не может достичь силой".
Ранее пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга сообщила, что объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга были атакованы БПЛА ранним утром в среду, пострадали несколько человек.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что работа Петербургского международного экономического форума идет своим чередом, несмотря на попытки киевского режима наносить удары по городу.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.