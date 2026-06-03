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Как российские банки и корпорации представили свои стенды на ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
19:13 03.06.2026

Как российские банки и корпорации представили свои стенды на ПМЭФ

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В среду стартовало главное деловое событие года – Петербургский международный экономический форум. На протяжении многих лет его постоянными участниками остаются российские банки и крупные корпорации. О том, как выглядят их стенды на ПМЭФ-2026 – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Стенд Совкомбанка представлен в красно-синих тонах.

Работа форума

Стенд Совкомбанка представлен в красно-синих тонах.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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1 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Около стенда проходило обсуждение различных банковских продуктов.

Работа форума

Около стенда проходило обсуждение различных банковских продуктов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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2 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На стенде ПСБ и Российской международной платежной системы А7 представлена матрешка.

Работа форума

На стенде ПСБ и Российской международной платежной системы А7 представлена матрешка.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Председатель ПСБ Петр Фрадков на стенде банка.

Председатель ПАО Банк ПСБ Петр Фрадков

Председатель ПСБ Петр Фрадков на стенде банка.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На стенде ВТБ представлены 3D-модели лиц классиков русской литературы.

ПМЭФ-2026

На стенде ВТБ представлены 3D-модели лиц классиков русской литературы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Стенд идеально подошел для того, чтобы сделать на его фоне селфи.

Стенд ВТБ

Стенд идеально подошел для того, чтобы сделать на его фоне селфи.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Стенд корпорации ВЭБ.РФ представлен в черно-белых тонах.

Работа форума

Стенд корпорации ВЭБ.РФ представлен в черно-белых тонах.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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7 из 9
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Он стал местом обсуждения бизнес-контактов.

Стенд ВЭБ.РФ

Он стал местом обсуждения бизнес-контактов.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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8 из 9
© РИА НовостиОдной из главной изюминок стенда "Сбера" является цифра 185 – столько лет исполнилось банку в 2026 году.
Одной из главной изюминок стенда Сбера является цифра 185 – столько лет исполнилось банку в 2026 году.
Одной из главной изюминок стенда "Сбера" является цифра 185 – столько лет исполнилось банку в 2026 году.
© РИА Новости
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