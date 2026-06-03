Как российские банки и корпорации представили свои стенды на ПМЭФ

Стенд Совкомбанка представлен в красно-синих тонах.
Стенд Совкомбанка представлен в красно-синих тонах.
Около стенда проходило обсуждение различных банковских продуктов.
Около стенда проходило обсуждение различных банковских продуктов.
На стенде ПСБ и Российской международной платежной системы А7 представлена матрешка.
На стенде ПСБ и Российской международной платежной системы А7 представлена матрешка.
Председатель ПСБ Петр Фрадков на стенде банка.
Председатель ПСБ Петр Фрадков на стенде банка.
На стенде ВТБ представлены 3D-модели лиц классиков русской литературы.
На стенде ВТБ представлены 3D-модели лиц классиков русской литературы.
Стенд идеально подошел для того, чтобы сделать на его фоне селфи.
Стенд идеально подошел для того, чтобы сделать на его фоне селфи.
Стенд корпорации ВЭБ.РФ представлен в черно-белых тонах.
Стенд корпорации ВЭБ.РФ представлен в черно-белых тонах.
Он стал местом обсуждения бизнес-контактов.