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На ПМЭФ показали серебряный жетон с портретом Путина - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
17:06 03.06.2026
На ПМЭФ показали серебряный жетон с портретом Путина

На ПМЭФ показали серебряный жетон с портретом Путина и словами о победе

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026. Работа форума
ПМЭФ-2026. Работа форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ПМЭФ-2026. Работа форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Петербургском международном экономическом форуме представили серебряный жетон "Россия" с портретом Владимира Путина.
  • Жетон отчеканил Волго-Вятский монетный двор в 2025 году, он выполнен из серебра массой в одну тройскую унцию.
  • Стоимость жетона составляет 25 тысяч рублей.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Памятный серебряный жетон за 25 тысяч рублей с портретом президента РФ Владимира Путина, словами гимна России и надписью "Наше дело правое, победа будет за нами" показали на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости.
Он представлен на стенде компании "Золотая плата", которая специализируется на продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов.
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"Волго-Вятский монетный двор отчеканил такой жетон в 2025 году. Это не монета, а жетон, потому что здесь не присутствует номинал", - рассказал РИА Новости представитель компании.
Жетон носит название "Россия". Он выполнен из серебра, масса составляет ровно тройскую унцию.
На одной стороне жетона отчеканен портрет президента России в профиль, полный текст гимна и слова "Наше дело правое, победа будет за нами". На другой стороне Россия показана в образе женщины с мечом в руках и щитом, на котором изображен герб страны.
"Жетон стоит 25 тысяч рублей. Здесь 31,1 грамма чистого серебра", - отметили в компании.
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