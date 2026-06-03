На ПМЭФ обсудили технологическое лидерство России в фарминновациях

Краткий пересказ от РИА ИИ Эксперты обсудили обеспечение технологического лидерства России в сфере фармацевтических инноваций на Петербургском международном экономическом форуме.

Межведомственный Координационный совет по развитию отечественных фарминноваций за 11 месяцев работы создал реестр приоритетных разработок из 121 позиции.

Инновационный инжиниринговый центр совместно с Институтом системного программирования имени Иванникова РАН разработал прототип открытой цифровой среды для ускорения вывода препаратов на рынок.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Обеспечение технологического лидерства России в сфере фармацевтических инноваций, развитие отечественных разработок полного цикла и перспективные проекты обсудили эксперты в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Техлидерство в фарминновациях, наверное, одна из самых сложных и многокомпонентных и многосоставных задач, если мы смотрим на фармацевтические инновации как некий драйвер. Во всем мире фарма, медбиотех является существенным драйвером: в пределах 40% маржинальных продуктов, которые существуют на рынке, находятся именно в этом секторе", - сказал советник генерального директора АНО "Инновационный инжиниринговый центр" Олег Лавров на сессии "Технологическое лидерство в фарминновациях. Как обеспечить российских пациентов и быть устойчивыми на международном рынке?".

Он объяснил, что фармацевтика требует одновременно и гармонизации, и тонких настроек, и учета международных практик. Эксперт также добавил, что сегодня есть потребность в переходе к развитию технологических платформ.

"Мы понимаем, что сохраняет свою актуальность стратегия в фарминновациях, которая направлена на импортозамещение, в том числе "Фарма-2030". При этом, наряду с импортозамещением, все больше внимания и для нас, и в целом для страны получает задача импортоопережения", - заявила генеральный директор компании "Иннопрактика", председатель межведомственного Координационного совета по развитию отечественных фарминноваций Катерина Тихонова.

По ее словам, для решения этой задачи и появился межведомственный Координационный совет по развитию отечественных фарминноваций. За 11 месяцев его работы был создан реестр приоритетных разработок из 121 позиции.

Она отметила, что совет объединяет усилия Минздрава, Минобрнауки, Минпромторга России, Сеченовского университета, МГУ им. М. В. Ломоносова, ДВФУ и МФТИ, а также негосударственного института развития "Иннопрактика", российских фармацевтических компаний, ВЭБ.РФ и Российского научного фонда. Цель объединения – отечественные фарминновации полного цикла, которые должны обеспечить пользователей отечественными разработками.

Кроме того, необходимо, как подчеркнула эксперт, разработать технологию, которая позволит ускорять вывод препаратов на рынок.

"Совместно с Институтом системного программирования имени Иванникова РАН в данном случае Инновационный инжиниринговый центр создал прототип открытой цифровой среды для коллаборации междисциплинарных команд, фармразработчиков, с использованием искусственного интеллекта на всех ключевых этапах жизненного цикла лекарственного препарата", - рассказала Тихонова.

Она добавила, что в будущем прототип должен не только сократить сроки вывода препаратов на рынок, но и снизить стоимость этого процесса за счет оптимизации доклинических исследований, клинических испытаний и регистрации препаратов.

О проектах Российского научного фонда в области медицины и фармацевтики рассказала заместитель генерального директора РНФ Елена Попова.

"Проекты по фундаментальной медицине составляют порядка 10%, а медико-биологические исследования - более 15% в структуре всех исследований РНФ. И они же находятся на стыке медицины, биологии, химии, физики и составляют основу для развития медицинских и фармацевтических технологий", - сказала Попова.

Она отметила, что основными направлениями поддержки являются сегодня генетические, клеточные, регенеративные технологии, молекулярная биология, нейробиология, вирусология, иммунология, нейро- и нанотехнологии. По ее мнению, эти основные приоритетные наукоемкие исследования соответствуют технологическому треку, который наблюдается в мире.