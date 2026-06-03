Рейтинг@Mail.ru
На Западе мешают своим гражданам посещать ПМЭФ, заявил замглавы МИД - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
13:46 03.06.2026
На Западе мешают своим гражданам посещать ПМЭФ, заявил замглавы МИД

Панкин: Запад препятствует своим гражданам посещать ПМЭФ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Панкин
Александр Панкин - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Александр Панкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителям западных стран чинят препятствия, желающие попасть на Петербургский экономический форум не могут этого сделать по разным причинам.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Многим жителям западных стран, желающим попасть на Петербургский экономический форум, чинят препятствия, рассказал замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Сюда тянутся люди. Другое дело, что многим чинят препятствия, не пускают сюда тех, кто хотел бы попасть из западных стран в силу разных причин", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Захарова назвала участие США в ПМЭФ возвращением к цивилизованному общению
Вчера, 13:41
 
ПМЭФ-2026РоссияАлександр Панкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала