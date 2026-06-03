Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жителям западных стран чинят препятствия, желающие попасть на Петербургский экономический форум не могут этого сделать по разным причинам.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Многим жителям западных стран, желающим попасть на Петербургский экономический форум, чинят препятствия, рассказал замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Сюда тянутся люди. Другое дело, что многим чинят препятствия, не пускают сюда тех, кто хотел бы попасть из западных стран в силу разных причин", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.