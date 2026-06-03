Москва поделится лучшими практиками производительности труда на ПМЭФ

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Столичное правительство представило деловое пространство "Эффективная Москва" в рамках ПМЭФ-2026, посвященное повышению эффективности бизнеса, производительности труда, цифровизации и роботизации, сообщила заместитель московского мэра, глава городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Специально для предпринимателей на площадке будут проводится индивидуальные консультации от экспертов московского правительства.

Она добавила, что работа площадки "Эффективная Москва" будет полезна компаниям, которые заинтересованы в развитии своего бизнеса, использовании лучших практик повышения производительности труда и современных цифровых инструментов, автоматизации и роботизации.

"Эксперты правительства Москвы помогут предпринимателям проанализировать работу их компаний по таким направлениям, как взаимодействие с внешней и внутренней средой, эффективность операционных процессов, уровень цифровизации и репутационной устойчивости, способность выявлять и устранять ограничения роста. По итогам предприниматели получат индивидуальные рекомендации по развитию бизнеса с учетом отраслевой специфики", – цитирует Багрееву пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

Также на площадке представители компаний смогут проконсультироваться по вопросам роботизации и цифровизации бизнеса – от первичной диагностики процессов до конкретных решений. На встречах разберут кейсы из обрабатывающей промышленности, логистики, строительства и туризма.

Помимо этого, на площадке участники познакомятся с решениями по повышению эффективности рабочих процессов. Предпринимателям представят универсальные и отраслевые механизмы бережливых технологий, которые уменьшат потери и ускорят производительность без лишних вложений, а также решения по цифровизации и роботизации. Эксперты столичного правительства помогут советом под конкретную отрасль: от коллаборативных роботов и систем машинного зрения до платформ электронного мониторинга выпуска.

Также, гости ПМЭФ узнают о лучших практиках повышения производительности труда, которые применяют компании Москвы. Участникам расскажут, как в столице благодаря бережливым технологиям удается оптимизировать бизнес-процессы, находить и высвобождать скрытые резервы, повышать скорость решения задач и расширять производство.

Багреева указала, что Москва является участников программы "Производительность труда" уже четыре года. За этот период проект пополнился более 500 столичными предприятиями.

"Большинство из них уже завершили внедрение бережливых технологий в рамках проекта, достигли значительных результатов и продолжают совершенствовать бизнес-процессы, распространяя полученный опыт на другие направления бизнеса, внедряя цифровые инструменты и решения по автоматизации и роботизации бизнес-процессов. Мы уверены, что богатый опыт Москвы будет востребован и полезен как предпринимателями из других регионов России, так и зарубежными гостями ПМЭФ", – подытожила Багреева.

Ранее заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития заявляла, что в столице запустили новый формат поддержки участников федпроекта "Производительность труда" – выездные производственные стажировки.