Рейтинг@Mail.ru
Москва поделится лучшими практиками производительности труда на ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
12:34 03.06.2026 (обновлено: 12:48 03.06.2026)
Москва поделится лучшими практиками производительности труда на ПМЭФ

Столица представила на ПМЭФ пространство по повышению производительности труда

© Фото : Комплекс экономической политики МосквыДеловое пространство "Эффективная Москва"
Деловое пространство Эффективная Москва - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Комплекс экономической политики Москвы
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Столичное правительство представило деловое пространство "Эффективная Москва" в рамках ПМЭФ-2026, посвященное повышению эффективности бизнеса, производительности труда, цифровизации и роботизации, сообщила заместитель московского мэра, глава городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
Специально для предпринимателей на площадке будут проводится индивидуальные консультации от экспертов московского правительства.
Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Владельцы 62 спортобъектов в Москве могут получить налоговую льготу
28 мая, 09:13
Она добавила, что работа площадки "Эффективная Москва" будет полезна компаниям, которые заинтересованы в развитии своего бизнеса, использовании лучших практик повышения производительности труда и современных цифровых инструментов, автоматизации и роботизации.
"Эксперты правительства Москвы помогут предпринимателям проанализировать работу их компаний по таким направлениям, как взаимодействие с внешней и внутренней средой, эффективность операционных процессов, уровень цифровизации и репутационной устойчивости, способность выявлять и устранять ограничения роста. По итогам предприниматели получат индивидуальные рекомендации по развитию бизнеса с учетом отраслевой специфики", – цитирует Багрееву пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.
Также на площадке представители компаний смогут проконсультироваться по вопросам роботизации и цифровизации бизнеса – от первичной диагностики процессов до конкретных решений. На встречах разберут кейсы из обрабатывающей промышленности, логистики, строительства и туризма.
Помимо этого, на площадке участники познакомятся с решениями по повышению эффективности рабочих процессов. Предпринимателям представят универсальные и отраслевые механизмы бережливых технологий, которые уменьшат потери и ускорят производительность без лишних вложений, а также решения по цифровизации и роботизации. Эксперты столичного правительства помогут советом под конкретную отрасль: от коллаборативных роботов и систем машинного зрения до платформ электронного мониторинга выпуска.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Оборот платных услуг в Москве увеличился за первые три месяца этого года
27 мая, 09:12
Также, гости ПМЭФ узнают о лучших практиках повышения производительности труда, которые применяют компании Москвы. Участникам расскажут, как в столице благодаря бережливым технологиям удается оптимизировать бизнес-процессы, находить и высвобождать скрытые резервы, повышать скорость решения задач и расширять производство.
Багреева указала, что Москва является участников программы "Производительность труда" уже четыре года. За этот период проект пополнился более 500 столичными предприятиями.
"Большинство из них уже завершили внедрение бережливых технологий в рамках проекта, достигли значительных результатов и продолжают совершенствовать бизнес-процессы, распространяя полученный опыт на другие направления бизнеса, внедряя цифровые инструменты и решения по автоматизации и роботизации бизнес-процессов. Мы уверены, что богатый опыт Москвы будет востребован и полезен как предпринимателями из других регионов России, так и зарубежными гостями ПМЭФ", – подытожила Багреева.
Ранее заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития заявляла, что в столице запустили новый формат поддержки участников федпроекта "Производительность труда" – выездные производственные стажировки.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Рассчет налога - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Спецпроект "Ваш навигатор по налогам" запустили на портале мэра Москвы
21 мая, 09:13
 
ПМЭФ-2026МоскваМария Багреева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала