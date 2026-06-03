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Производитель часов Путина впервые представил на ПМЭФ женскую линейку - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:44 03.06.2026
Производитель часов Путина впервые представил на ПМЭФ женскую линейку

"Императорская Петергофская Фабрика" представила на ПМЭФ женскую линейку часов

© РИА НовостиЧасы ИПФ на ПМЭФ-2026
Часы ИПФ на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости
Часы ИПФ на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Императорская Петергофская Фабрика» представила новую линейку женских часов на Петербургском международном экономическом форуме.
  • Цены на часы начинаются от 2,5 миллиона рублей, одна из моделей украшена бриллиантами и стоит от 2,8 миллиона рублей.
  • Женская линейка часов представлена впервые и уже пользуется спросом.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. "Императорская Петергофская Фабрика" (ИПФ) впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) новую линейку женских часов, цены на модели начинаются от 2,5 миллиона рублей, рассказали РИА Новости на стенде бренда.
Одна модель выполнена из белого золота и украшена кольцом из голубого кварца. Цена на такие часы начинается от 2,5 миллионов рублей. Вторая модель украшена бриллиантами и стоит дороже - от 2,8 миллиона рублей. Часы делаются на заказ порядка трех месяцев.
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"Женская линейка часов представлена впервые. Она была запущена несколько недель назад и уже пользуется спросом. Аудитория различная. К примеру, мужчины бизнесмены радуют своих жен и дочерей. Также часы заказывают коллекционеры", - сообщили на стенде ИПФ.
Часы "Императорской Петергофской фабрики" носит президент России Владимир Путин. Для главы государства по спецзаказу была изготовлена классическая модель с гравировкой ИПФ, выполненная из матового светлого металла с черным циферблатом.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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