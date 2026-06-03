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ИИ рассказал о потенциале сибирских регионов на ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:09 03.06.2026 (обновлено: 11:25 03.06.2026)
ИИ рассказал о потенциале сибирских регионов на ПМЭФ

Искусственный интеллект рассказал о потенциале сибирских регионов на ПМЭФ-2026

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На стенде «Большая Сибирь» Сибирского федерального округа в рамках ПМЭФ-2026 представлен ИИ-ассистент по имени Ирина, который рассказывает о потенциале сибирских регионов.
  • Стенд «Большая Сибирь» объединил несколько регионов, включая Алтай, Хакасию, Туву, Алтайский и Красноярский края, Кузбасс, Иркутскую, Омскую, Томскую и Новосибирскую области, и выполнен в виде поезда с переговорными комнатами.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект рассказывает о потенциале сибирских регионов на стенде "Большая Сибирь" Сибирского федерального округа в рамках ПМЭФ-2026, передает корреспондент РИА Новости.
Стенд "Большая Сибирь" объединил Алтай, Хакасию и Туву, Алтайский и Красноярский края, Кузбасс, Иркутскую, Омскую, Томскую и Новосибирскую области. Он выполнен в виде поезда с переговорными комнатами, каждая из которых посвящена отдельному региону.
На стенде гостей встречает ИИ-ассистент по имени Ирина. Ей можно задать вопрос о сибирских регионах - например, об их истории, культуре и потенциале.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ЭкономикаРеспублика АлтайРеспублика ХакасияКрасноярский край
 
 
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