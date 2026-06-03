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ИИ рассказал о потенциале сибирских регионов на ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ На стенде «Большая Сибирь» Сибирского федерального округа в рамках ПМЭФ-2026 представлен ИИ-ассистент по имени Ирина, который рассказывает о потенциале сибирских регионов.

Стенд «Большая Сибирь» объединил несколько регионов, включая Алтай, Хакасию, Туву, Алтайский и Красноярский края, Кузбасс, Иркутскую, Омскую, Томскую и Новосибирскую области, и выполнен в виде поезда с переговорными комнатами.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект рассказывает о потенциале сибирских регионов на стенде "Большая Сибирь" Сибирского федерального округа в рамках ПМЭФ-2026, передает корреспондент РИА Новости.

На стенде гостей встречает ИИ-ассистент по имени Ирина. Ей можно задать вопрос о сибирских регионах - например, об их истории, культуре и потенциале.