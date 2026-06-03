На молодежный день ПМЭФ-2026 поступило более 11 тысяч заявок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На молодежный день ПМЭФ-2026, который пройдет 6 июня, поступило более 11 тысяч заявок.
- В первый день ПМЭФ-2026 Росмолодежь открыла интерактивный стенд "Квартира созидателей", где представлены более 90 проектов молодых предпринимателей из разных регионов России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Более 11 тысяч заявок поступило на молодежный день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.
В среду, в первый день ПМЭФ, Росмолодежь открыла интерактивный стенд "Квартира созидателей", который объединяет молодых предпринимателей, технологические стартапы, публичные интервью и деловые встречи. Молодежный день ПМЭФ пройдет 6 июня.
"В этом году на молодежный день ПМЭФ поступило более 11 тысяч заявок. Это подтверждает заинтересованность молодых людей в развитии экономики страны. Такие события помогают раскрывать потенциал молодых людей и дают возможности для роста, поиска партнеров и инвесторов, единомышленников и друзей", - сказал Гуров, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы Росмолодежи.
Глава ведомства добавил, что на стенде "Росмолодежь. Предпринимай" в этом году представлены более 90 проектов молодых предпринимателей из разных регионов России.
"Среди участников – разработчики AR-очков, создатели дизайнерской мебели, локальных брендов одежды и проектов, которые вышли на федеральный рынок. Для нас важно поддерживать молодых предпринимателей, поскольку они повышают уровень экономики страны, создают новые решения, аналогов которым нет во всем мире, а также через свои проекты продвигают нашу культуру", - подчеркнул Гуров.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.