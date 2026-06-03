На молодежный день ПМЭФ-2026 поступило более 11 тысяч заявок

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Более 11 тысяч заявок поступило на молодежный день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

"Среди участников – разработчики AR-очков, создатели дизайнерской мебели, локальных брендов одежды и проектов, которые вышли на федеральный рынок. Для нас важно поддерживать молодых предпринимателей, поскольку они повышают уровень экономики страны, создают новые решения, аналогов которым нет во всем мире, а также через свои проекты продвигают нашу культуру", - подчеркнул Гуров.