Рейтинг@Mail.ru
На молодежный день ПМЭФ-2026 поступило более 11 тысяч заявок - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
10:58 03.06.2026
На молодежный день ПМЭФ-2026 поступило более 11 тысяч заявок

Росмолодежь: более 11 тысяч заявок поступило на молодежный день ПМЭФ-2026

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026
ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
ПМЭФ-2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На молодежный день ПМЭФ-2026, который пройдет 6 июня, поступило более 11 тысяч заявок.
  • В первый день ПМЭФ-2026 Росмолодежь открыла интерактивный стенд "Квартира созидателей", где представлены более 90 проектов молодых предпринимателей из разных регионов России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Более 11 тысяч заявок поступило на молодежный день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.
В среду, в первый день ПМЭФ, Росмолодежь открыла интерактивный стенд "Квартира созидателей", который объединяет молодых предпринимателей, технологические стартапы, публичные интервью и деловые встречи. Молодежный день ПМЭФ пройдет 6 июня.
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума 2026 на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
ПМЭФ-2026: что это за форум, даты, программа, как туда попасть
21 мая, 19:19
"В этом году на молодежный день ПМЭФ поступило более 11 тысяч заявок. Это подтверждает заинтересованность молодых людей в развитии экономики страны. Такие события помогают раскрывать потенциал молодых людей и дают возможности для роста, поиска партнеров и инвесторов, единомышленников и друзей", - сказал Гуров, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы Росмолодежи.
Глава ведомства добавил, что на стенде "Росмолодежь. Предпринимай" в этом году представлены более 90 проектов молодых предпринимателей из разных регионов России.
"Среди участников – разработчики AR-очков, создатели дизайнерской мебели, локальных брендов одежды и проектов, которые вышли на федеральный рынок. Для нас важно поддерживать молодых предпринимателей, поскольку они повышают уровень экономики страны, создают новые решения, аналогов которым нет во всем мире, а также через свои проекты продвигают нашу культуру", - подчеркнул Гуров.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Беглов рассказал о культурной программе для участников и гостей ПМЭФ-2026
09:16
 
ПМЭФ-2026ОбществоРоссияГригорий ГуровФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала