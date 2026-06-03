ИИ-древо, отвечающее на вопросы о Башкирии, представили на ПМЭФ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На стенде Республики Башкортостан на Петербургском международном экономическом форуме представили интерактивную инсталляцию «ИИ-решение мудрое древо Шэжэре».
- Инсталляция может ответить на вопросы об истории, эпосе, географии, экономике и крупных предприятиях, туристических достопримечательностях Башкирии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. "Мудрое древо Шэжэре" с внедренным искусственным интеллектом представили на стенде Республики Башкортостан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.
В центре стенда республики Башкортостан находится интерактивная инсталляция "ИИ-решение мудрое древо Шэжэре".
Как рассказала РИА Новости сотрудница стенда, "древо Шэжэре" "просыпается" при касании и может ответить на любой вопрос о Башкирии - об истории, эпосе, географии, экономике и крупных предприятиях, туристических достопримечательностях республики.
Кроме того, на стенде представлено иммерсивное шоу о Башкирии с пейзажами республики.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.