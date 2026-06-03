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ИИ-древо, отвечающее на вопросы о Башкирии, представили на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 03.06.2026
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Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
10:11 03.06.2026
ИИ-древо, отвечающее на вопросы о Башкирии, представили на ПМЭФ-2026

На стенде Башкирии на ПМЭФ-2026 представили ИИ-древо с ответами на вопросы

© РИА НовостиМудрое ИИ-древо на стенде Башкирии на ПМЭФ-2026
Мудрое ИИ-древо на стенде Башкирии на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости
Мудрое ИИ-древо на стенде Башкирии на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На стенде Республики Башкортостан на Петербургском международном экономическом форуме представили интерактивную инсталляцию «ИИ-решение мудрое древо Шэжэре».
  • Инсталляция может ответить на вопросы об истории, эпосе, географии, экономике и крупных предприятиях, туристических достопримечательностях Башкирии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. "Мудрое древо Шэжэре" с внедренным искусственным интеллектом представили на стенде Республики Башкортостан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.
В центре стенда республики Башкортостан находится интерактивная инсталляция "ИИ-решение мудрое древо Шэжэре".
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21 мая, 19:19
Как рассказала РИА Новости сотрудница стенда, "древо Шэжэре" "просыпается" при касании и может ответить на любой вопрос о Башкирии - об истории, эпосе, географии, экономике и крупных предприятиях, туристических достопримечательностях республики.
Кроме того, на стенде представлено иммерсивное шоу о Башкирии с пейзажами республики.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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