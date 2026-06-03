"Газпром" на ПМЭФ заготовил дрова для европейских партнеров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Газпром» разместил стопку «евродров» на своем стенде на Петербургском экономическом форуме.
- На наклейках указано, что это «дрова рублевый евростандарт (для партнеров) from Gazprom with love».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. "Газпром" на своем стенде на Петербургском экономическом форуме разместил стопку "евродров" для партнеров, передает корреспондент РИА Новости.
"Европолено для партнеров Export", - гласит одна из надписей. "Дрова рублевый евростандарт (для партнеров) from Gazprom with love", - говорится на другой наклейке.
Президент России Владимир Путин в 2010 году занимал пост премьер-министра и находился с визитом в Германии. Путин тогда отметил, что не понимает, чем немцы будут топить – газа не хотят, атомную энергетику не развивают. Он пошутил, что, возможно, все сведется к дровам, но за ними тоже в Сибирь надо ехать.
Страны Европы из-за отказа от российской энергетики уже потеряли около 3 триллионов евро, оценил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
В этом контексте он отметил важность присутствия на ПМЭФ созидательных европейских сил и политиков.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.