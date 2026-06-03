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"Газпром" на ПМЭФ заготовил дрова для европейских партнеров - РИА Новости, 03.06.2026
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08:22 03.06.2026 (обновлено: 10:05 03.06.2026)
"Газпром" на ПМЭФ заготовил дрова для европейских партнеров

На стенде "Газпрома" на ПМЭФ разместили стопку дров для европейских партнеров

© РИА Новости"Газпром" на своем стенде на Петербургском экономическом форуме разместил стопку "евродров" для партнеров
Газпром на своем стенде на Петербургском экономическом форуме разместил стопку евродров для партнеров - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости
"Газпром" на своем стенде на Петербургском экономическом форуме разместил стопку "евродров" для партнеров
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Газпром» разместил стопку «евродров» на своем стенде на Петербургском экономическом форуме.
  • На наклейках указано, что это «дрова рублевый евростандарт (для партнеров) from Gazprom with love».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. "Газпром" на своем стенде на Петербургском экономическом форуме разместил стопку "евродров" для партнеров, передает корреспондент РИА Новости.
"Европолено для партнеров Export", - гласит одна из надписей. "Дрова рублевый евростандарт (для партнеров) from Gazprom with love", - говорится на другой наклейке.
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Страны Европы из-за отказа от российской энергетики уже потеряли около 3 триллионов евро, оценил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
В этом контексте он отметил важность присутствия на ПМЭФ созидательных европейских сил и политиков.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026РоссияГерманияЕвропаВладимир ПутинКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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