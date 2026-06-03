"Газпром" на своем стенде на Петербургском экономическом форуме разместил стопку "евродров" для партнеров

"Газпром" на своем стенде на Петербургском экономическом форуме разместил стопку "евродров" для партнеров

© РИА Новости "Газпром" на своем стенде на Петербургском экономическом форуме разместил стопку "евродров" для партнеров

"Газпром" на ПМЭФ заготовил дрова для европейских партнеров

Краткий пересказ от РИА ИИ «Газпром» разместил стопку «евродров» на своем стенде на Петербургском экономическом форуме.

На наклейках указано, что это «дрова рублевый евростандарт (для партнеров) from Gazprom with love».

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. "Газпром" на своем стенде на Петербургском экономическом форуме разместил стопку "евродров" для партнеров, передает корреспондент РИА Новости.

"Европолено для партнеров Export", - гласит одна из надписей. "Дрова рублевый евростандарт (для партнеров) from Gazprom with love", - говорится на другой наклейке.

Президент России Владимир Путин в 2010 году занимал пост премьер-министра и находился с визитом в Германии . Путин тогда отметил, что не понимает, чем немцы будут топить – газа не хотят, атомную энергетику не развивают. Он пошутил, что, возможно, все сведется к дровам, но за ними тоже в Сибирь надо ехать.

Кирилл Дмитриев. Страны Европы из-за отказа от российской энергетики уже потеряли около 3 триллионов евро, оценил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ

В этом контексте он отметил важность присутствия на ПМЭФ созидательных европейских сил и политиков.